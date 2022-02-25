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В Украине вводится комендантский час
Источник материала: ОНТ
В областях Украины вводится комендантский час,
С 22:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Одесской области, Березовском районе и г. Арциз.
С 22:00 до 6:00 – в Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
С 22:00 до 7:00 – в Киеве, Киевской и Винницкой областях.
Фото: БЕЛТА
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В областях Украины вводится комендантский час, сообщаетTelegram-канал Vesti. С 22:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Одесской области, Березовском районе и г....
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