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В Украине вводится комендантский час

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине вводится комендантский час

В областях Украины вводится комендантский час, сообщаетTelegram-канал Vesti.

С 22:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Одесской области, Березовском районе и г. Арциз.

С 22:00 до 6:00 – в Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

С 22:00 до 7:00 – в Киеве, Киевской и Винницкой областях.

Фото: БЕЛТА

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В областях Украины вводится комендантский час, сообщаетTelegram-канал Vesti. С 22:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Одесской области, Березовском районе и г....
 
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