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Диетологи перечислили полезные для сердца продукты

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетологи перечислили полезные для сердца продукты

Диетологи рассказали, какие продукты благотворно влияют на работу сердца. Среди них – фасоль, персики и жирная рыба.

Специалисты отметили, что персик является одним из самых богатых питательными веществами продуктом для сердечно-сосудистой системы. В рацион нужно включать также хлеб и цельнозерновые макароны. Они помогают уменьшать риски инсульта, ишемической болезни сердца.

Красное мясо лучше заменить на рыбу, а салаты заправлять оливковым маслом.

Фото: pexels

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Диетологи рассказали, какие продукты благотворно влияют на работу сердца. Среди них – фасоль, персики и жирная рыба. Специалисты отметили, что персик является...
 
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