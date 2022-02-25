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Диетологи перечислили полезные для сердца продукты
Источник материала: ОНТ
Диетологи
Специалисты отметили, что персик является одним из самых богатых питательными веществами продуктом для сердечно-сосудистой системы. В рацион нужно включать также хлеб и цельнозерновые макароны. Они помогают уменьшать риски инсульта, ишемической болезни сердца.
Красное мясо лучше заменить на рыбу, а салаты заправлять оливковым маслом.
Фото: pexels
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Диетологи рассказали, какие продукты благотворно влияют на работу сердца. Среди них – фасоль, персики и жирная рыба. Специалисты отметили, что персик является...
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