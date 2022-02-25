В Иордании нашли святилище возрастом 9 тыс. лет

Источник материала: ОНТ

Археологи из Иордании и Франции нашли святилище, его возраст – около 9 тыс. Ритуальный комплекс обнаружили в восточной пустыне Иордании, сообщает Associated Press.

Святилище располагается возле больших сооружений – массовых ловушек. Ученые считают, что они использовались для загона диких газелей на бойню.

Внутри святилища были два резных камня с антропоморфными фигурами. На одном из них – изображение «коршуна пустыни». Кроме того, археологи нашли там очаг, морские раковины, алтарь и миниатюрную модель ловушки для газели.

По словам исследователей, святилище «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих неизвестных неолитических народов».

Фото: pexels

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