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В Иордании нашли святилище возрастом 9 тыс. лет

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иордании нашли святилище возрастом 9 тыс. лет

Археологи из Иордании и Франции нашли святилище, его возраст – около 9 тыс.  Ритуальный комплекс обнаружили в восточной пустыне Иордании, сообщает Associated Press.

Святилище располагается возле больших сооружений – массовых ловушек. Ученые считают, что они использовались для загона диких газелей на бойню. 

Внутри святилища были два резных камня с антропоморфными фигурами. На одном из них – изображение «коршуна пустыни». Кроме того, археологи нашли там очаг, морские раковины, алтарь и миниатюрную модель ловушки для газели.

По словам исследователей, святилище «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих неизвестных неолитических народов».

Фото: pexels

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Археологи из Иордании и Франции нашли святилище, его возраст – около 9 тыс.  Ритуальный комплекс обнаружили в восточной пустыне Иордании, сообщает Associated Press....
 
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