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В Иордании нашли святилище возрастом 9 тыс. лет
Источник материала: ОНТ
Археологи из Иордании и Франции нашли святилище, его возраст – около 9 тыс. Ритуальный комплекс обнаружили в восточной пустыне Иордании,
Святилище располагается возле больших сооружений – массовых ловушек. Ученые считают, что они использовались для загона диких газелей на бойню.
Внутри святилища были два резных камня с антропоморфными фигурами. На одном из них – изображение «коршуна пустыни». Кроме того, археологи нашли там очаг, морские раковины, алтарь и миниатюрную модель ловушки для газели.
По словам исследователей, святилище «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих неизвестных неолитических народов».
Фото: pexels
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Археологи из Иордании и Франции нашли святилище, его возраст – около 9 тыс. Ритуальный комплекс обнаружили в восточной пустыне Иордании, сообщает Associated Press....
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