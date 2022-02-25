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Байден: В отношениях США и России – фактически полный разрыв

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден: В отношениях США и России – фактически полный разрыв

Президент США Джо Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой фактически полностью разрушены в свете последних событий, пишет ТАСС.

По словам Байдена, сейчас он не планирует проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Также лидер США отметил, что власти Америки вводят новые жесткие санкции против России.

Ограничительные меры вводятся в отношении ВТБ и других крупных банков России. Также американские власти будут рассматривать возможность введения санкций против Владимира Путина.

Фото: Instagram / joebiden

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Президент США Джо Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой фактически полностью разрушены в свете последних событий, пишет ТАСС. По словам...
 
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