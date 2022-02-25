Премьера в Купаловском театре – спектакль-ребус о семейных ценностях канадского драматурга Мориса Панича

Источник материала: ОНТ

«Ожидаемо громкая» премьера в Купаловском театре. Сегодня состоялась сдача спектакля-ребуса с двойным залом. Такого зрители еще не видели. Впервые на белорусских подмостках постановка о семейных ценностях по культовой пьесе современного канадского драматурга Мориса Панича. В ролях – звезды национальной труппы и будущие кумиры публики, а также «аристократка подводного мира».





По ту сторону не рампы, а стекла. Должно быть прозрачно вокруг Камерной сцены. Зрителям предстоит наблюдать за актерами, словно за рыбкой в аквариуме. Ее зовут Эмма. У нее немая роль в спектакле. И у великих «купаловских» артисток тоже нет слов.

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси: «Это очень дорогого стоит. Очень! Ты берешь какой-то образ, характер, но он весь внутри. Потому что быть полтора часа совершенно спокойной – это невозможно!»

Тамара Миронова, заслуженная артистка Беларуси: «Наткнулась на нее и подумала – почему бы не поставить. И подкинула режиссеру. Все! А он, оказывается, ее читал раньше. И тоже думал о ней как-то. И все сошлось».

«Сумасшедшую» пьесу «гуру черного юмора» Панич написал в 1995 году. С тех пор весь мир следит. Vigil на афишах в Лондоне, «Соглядатай» в Москве, «Чакана гучна…» в Минске. К слову, в каждом театре «почти детективную историю» редактируют под себя.

Даниил Филиппович, режиссер-постановщик спектакля «Чакана гучна і да болю блізка»: «У нас осталось, может быть, 56% этой пьесы. Мы дописали ее. Мы сделали еще участником зрителя. Нужно уметь благодарить, нужно иметь прощать. Вот про это мы. Пытаемся экспериментировать. Получается, не получается – это судить вам».

«Жизнь сотрудника банка резко меняется, когда родная, но незнакомая тетушка присылает письмо...» И здесь только обиженный племянник говорит. Самый длинный монолог в карьере Сергея Бирульчика. В Купаловский – из Полесского драмтеатра.

Вам трагедию или комедию? Сегодня у зрителей есть выбор. С какой стороны посмотреть, чтобы увидеть свое – уточняйте у администраторов на входе. А лучше дважды сходите в театр и сравните такие разные финалы сей пьесы.

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