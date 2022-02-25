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Как восполнить дефицит витамина D без лекарств?
Источник материала: ОНТ
Некоторые продукты могут помочь частично восполнить недостаток витамина D в организме,
Один из таких продуктов – жирная рыба. Например, тунец, лосось, сардины и треска. Также врач рекомендует яичный желток.
Фото: pexels
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Некоторые продукты могут помочь частично восполнить недостаток витамина D в организме, рассказала РИА «Новости» Татьяна Бочарова. Один из таких продуктов –...
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