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Как восполнить дефицит витамина D без лекарств?

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как восполнить дефицит витамина D без лекарств?

Некоторые продукты могут помочь частично восполнить недостаток витамина D в организме, рассказала РИА «Новости» Татьяна Бочарова.

Один из таких продуктов – жирная рыба. Например, тунец, лосось, сардины и треска. Также врач рекомендует яичный желток.

Фото: pexels 


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Некоторые продукты могут помочь частично восполнить недостаток витамина D в организме, рассказала РИА «Новости» Татьяна Бочарова. Один из таких продуктов –...
 
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