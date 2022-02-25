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16-кратный паралимпийский чемпион пловец Игорь Бокий досрочно проголосовал на референдуме

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В столице активно проходит досрочное голосование на референдуме. На участки также приходят спортсмены, олимпийцы и паралимпийцы.

Все хотят внести свой вклад в будущее страны. Сегодня на избирательный участок университета физической культуры пришел оставить свой голос 16-кратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы пловец Игорь Бокий.

Досрочное голосование будет проходить до 26 февраля включительно. Основной день референдума – в воскресенье, 27 февраля.

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В столице активно проходит досрочное голосование на референдуме. На участки также приходят спортсмены, олимпийцы и паралимпийцы. Все хотят внести свой вклад в...
 
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