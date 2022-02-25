Как в России восприняли ситуацию в Украине и к каким последствиям готовятся соседи?

Источник материала: ОНТ

Решение о начале военной спецоперации в Украине было не простым, но вынужденным. Никакие попытки договориться с Киевом не привели к успеху. Ситуация в Донбассе только ухудшалась, и это стало создавать угрозу безопасности не только России, но и другим странам, граничащим с Украиной.





Специальное обращение президента России вышло в эфир ранним утром. Все СМИ стремительно стали отрабатывать военную повестку. То есть многие к этому были готовы. Усилившиеся обстрелы в Донбассе и обращение республик за помощью к Москве почти ни у кого не вызывали споров, каким будет ответ.

Владимир Путин, президент России: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Путин в последнее время очень подробно и скрупулезно объясняет и обосновывает все решения и действия России. В том числе и союзникам. Незадолго до выступления президент России созвонился и с Александром Лукашенко. Когда обращение вышло в эфир, там особо подчеркивалось: стране не оставили выбора. И действия России не связаны с оккупацией или ущемлением интересов Киева. Это лишь защита от «тех, кто взял Украину в заложники».

Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «Не на пустом же месте все это возникло. До этого западные страны активно вкачивали в Украину и вооружение, и финансовые средства, и давали всяческие гарантии, если Украина решит вопрос Донбасса военно-силовым путем, ей за это ничего не будет. Вполне очевидно, что реакция России последовала незамедлительно. Эскалация произошла. Теперь Украина находится под очень серьезным давлением со стороны России. Это никакое не вторжение, это просто принуждение к миру».

Отношение к признанию независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а следовательно и военной помощи им, – в России достаточно единодушное. По соцопросам почти 80% в граждан эти действия поддерживают. Регионы продолжают принимать беженцев, люди собирают гуманитарную помощь.

На начало военной операции в Украине сразу же отреагировал российский рынок. Акции крупнейших компаний и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Все торги приостановлены на неопределенный срок. Изменилась логистика крупнейших авиахабов. Более 200 рейсов в южном направлении задержаны или отменены. Воздушное пространство в некоторых регионах России полностью закрыто.

Десятки людей оказались запертыми на российских курортах. Сейчас каникулы. Российская железная дорога обещает сформировать дополнительные составы, чтобы вывезти туристов, например из Сочи и Краснодара. Центробанк объявил о начале интервенции на валютном рынке. Но основные проблемы от санкционного ответа Запада, уверены эксперты, еще впереди.

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам: «Интенсивность конфликта в Украине не будет зависеть от объема санкций. Затянется конфликт или он будет скоротечным – это уже не важно. Объем санкций будет большим. По энергетическому сектору будет какая-то калибровка, но она просто будет растянута во времени. Если раньше и в Белом доме, и в Брюсселе говорили: ну, вот мы радикальные санкции оставим на потом, чтобы у нас было, чем давить на Россию. Сегодня ситуация резко поменялась – будут выставлять то, что есть».

По информации Министерства обороны России, Вооруженные Силы продолжат наносить точечные удары по военной инфраструктуре, военным базам и аэродромам Украины. На фоне спецоперации Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. В Кремле такой шаг назвали крайне нежелательным и предположили, что отношения двух стран станут еще сложнее, а путей выхода из конфликта будет еще меньше.

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