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Как в России восприняли ситуацию в Украине и к каким последствиям готовятся соседи?
Источник материала: ОНТ
Решение о начале военной спецоперации в Украине было не простым, но вынужденным. Никакие попытки договориться с Киевом не привели к успеху. Ситуация в Донбассе только ухудшалась, и это стало создавать угрозу безопасности не только России, но и другим странам, граничащим с Украиной.
Специальное обращение президента России вышло в эфир ранним утром. Все СМИ стремительно стали отрабатывать военную повестку. То есть многие к этому были готовы. Усилившиеся обстрелы в Донбассе и обращение республик за помощью к Москве почти ни у кого не вызывали споров, каким будет ответ.
Путин в последнее время очень подробно и скрупулезно объясняет и обосновывает все решения и действия России. В том числе и союзникам. Незадолго до выступления президент России созвонился и с Александром Лукашенко. Когда обращение вышло в эфир, там особо подчеркивалось: стране не оставили выбора. И действия России не связаны с оккупацией или ущемлением интересов Киева. Это лишь защита от «тех, кто взял Украину в заложники».
Отношение к признанию независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а следовательно и военной помощи им, – в России достаточно единодушное. По соцопросам почти 80% в граждан эти действия поддерживают. Регионы продолжают принимать беженцев, люди собирают гуманитарную помощь.
На начало военной операции в Украине сразу же отреагировал российский рынок. Акции крупнейших компаний и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Все торги приостановлены на неопределенный срок. Изменилась логистика крупнейших авиахабов. Более 200 рейсов в южном направлении задержаны или отменены. Воздушное пространство в некоторых регионах России полностью закрыто.
Десятки людей оказались запертыми на российских курортах. Сейчас каникулы. Российская железная дорога обещает сформировать дополнительные составы, чтобы вывезти туристов, например из Сочи и Краснодара. Центробанк объявил о начале интервенции на валютном рынке. Но основные проблемы от санкционного ответа Запада, уверены эксперты, еще впереди.
По информации Министерства обороны России, Вооруженные Силы продолжат наносить точечные удары по военной инфраструктуре, военным базам и аэродромам Украины. На фоне спецоперации Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. В Кремле такой шаг назвали крайне нежелательным и предположили, что отношения двух стран станут еще сложнее, а путей выхода из конфликта будет еще меньше.
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Решение о начале военной спецоперации в Украине было не простым, но вынужденным. Никакие попытки договориться с Киевом не привели к успеху. Ситуация в Донбассе...
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