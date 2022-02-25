Лукашенко: О чем они говорят, позорники?! Наши войска никакого участия в операции в Украине не принимают

Источник материала: ОНТ

«Не допустить кровопролития». Это, пожалуй, главный тезис сегодняшнего оперативного совещания Президента Беларуси с военными. Специальная операция на Донбассе остается горячей темой в информационном пространстве. Рано утром Владимир Путин по телефону проинформировал Александра Лукашенко о ситуации и объяснил, почему принял решение о ее проведении.





И хотя ситуация в Украине к совещанию менялась даже не каждые полчаса, а гораздо быстрее, Минск оставался на своих позициях, которые занимает уже больше восьми лет: урегулирование конфликта у соседей – исключительно мирным путем. Насколько бы сложным сейчас это ни казалось.

Принимая во внимание опыт белорусской столицы как переговорной площадки, Александр Лукашенко сегодня не раз отметит: Минск снова предлагает сесть и не просто поговорить, а решить «что делать дальше». Без ракетных ударов и взаимных обвинений. И, конечно, на совещании не раз прозвучало: Сеть наводняется фейками о «белорусской причастности к операции на Донбассе». Ответ: первостепенная задача наших военных – безопасность белорусов и границ собственного государства.

Минувшая ночь была рабочей: о том, что совещание «случится» утром, эти люди знали как минимум 12 часов назад. А о том, что оно случится вообще, понимали задолго «до». Слишком в открытую нагнеталась обстановка у южных границ, и не только. Точно в 5.15 президенты Беларуси и России поговорят по телефону. Официальное заявление: цели, которые преследует российская сторона, – прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях. Неофициально, после этой новости интернет наводнили фейки о том, что белорусские военные уже едва ли не «вошли в Украину».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Чтобы не было инсинуации. После последней встречи в Москве я лично предложил оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мы не были готовы прикрыть южные направления. Поскольку украинские подразделения, военные, не пограничные, выдвинулись к южной границе и начали проводить маневры. Мы это видели. Но у нас там никогда не было войск. Я предложил небольшую оставить часть на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их. Путин согласился и сказал: "Ты прав, надо оставить". Это еще один шанс для обезумевших политиков Украины сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров. И предварительно согласовав вопросы и проекты решений – принять решения о мире. Не должны братские народы воевать. А не то, что мы готовили против Украины войну. Для того, чтобы руководство, политики Украины сделали выводы и поняли, что надо миром решать эти вопросы».

Минск в очередной раз предлагает: миром и еще раз миром. Представителей ОБСЕ, России, Украины белорусы сажали за переговорный стол и 8 лет назад, и все это время не оставляли попыток Минские соглашения актуализировать или хотя бы добиться абсолютного исполнения. Минск работал, как над своей проблемой. И уже с нынешних позиций видно, что «то» киевское руководство если и не хотело принимать реальность, то было хотя бы «договороспособным». Что сложно сказать о нынешней политической элите в Киеве. Министру обороны Украины белорусская сторона не раз предлагала помощь в обсуждении ситуации с российским Генштабом. И «не раз» – здесь ключевое слово, подчеркнет Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины, вы ему в таком же ключе дважды передали это все. От меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец! И сейчас они что? Вот я прочитал: "Около пяти утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась нападению российских войск, которые поддерживаются Беларусью с поддержкой белорусов". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия в этой операции не принимают. О чем они говорят, позорники. Вчера вечером командующий пограничными войсками доложил, что усилена госграница Украины – вместо двух в наряде человек пять. Пулеметчик, гранатометчик, автоматчик и двое с собакой. Вечером поздно звонит мне: "На границе с украинской стороны никого нет". Как нет? Разбежались! Кого там было атаковать? И вот эти фейки они вбрасывают, непонятно зачем в этой ситуации обострять с Беларусью отношения. Все вот эти факты, которые скрыты от СМИ, я высвечиваю, говорят о том, что они, наверное, хотели этого конфликта, ничего не делали, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали, даже после признания независимости этих республик. Остановитесь. С кем вы собрались воевать? Мощнейшая ядерная держава. Бьют, стреляют и так далее. Думаете, не понимают, что они не готовы к войне с Россией? Понимают, но им же штыком в пятую точку бьют, толкают их на эту войну. Вот они и пошли, вот получили ответ».

На непрозвучавший вопрос: что все-таки в этой ситуации будут делать белорусские военные, с учетом наших союзнических отношений с Россией – Лукашенко четко ответит: охранять свои границы и не допустить нападения с Запада. Если вдруг у кого-то появится такая «смелая» идея. По периметру белорусской границы в Польше и странах Балтии все это время НАТО стремительно наращивало потенциал. Военные конфликты ведь не назревают «в одну минуту», даже если длятся годами. Чтобы этого не замечали обычные люди, это должно быть очень хорошо видно людям в форме.

Граница с Украиной – юг Беларуси. Брестская и Гомельская области с нашей стороны; Волынская, Ровненская, Черниговская, Киевская, Житомирская – с украинской, больше 1000 километров протяженности. На самой границе, которая сейчас закрыта, конечно, есть белорусские военные – если конкретнее, уточнят Президент и министр обороны, – силы спецопераций. Для разумного усиления безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Никакой паники, никакой. Абсолютно. Все мероприятия проводим. Угрозы для страны нет ни на одном направлении. Но мы планы их видим и знаем. Задача военных сделать, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным. И мы это сделаем. Губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и решение всех жизненных вопросов граждан. На юге выведены для прикрытия пять батальонов тактических групп сил спецопераций, вооруженных до зубов. Они выведены ночью и дежурят по периметру границы. Пограничные войска несут службу в усиленном режиме. Это мы закрыли всю границу, сейчас надо думать, направление более опасное – западное направление. Ничего на юге не случится. А если случится – достаточно сил и средств. На юге мы должны бояться только провокаторов и диверсантов. Подонков, в том числе те бандиты и беглые, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа. Пять батальонов тактических групп его наряды, плюс маневренные и группы – это даже излишне для южной границы».

И все же Минск рассчитывает, что украинские власти смогут найти в себе силы договариваться. Причем лучше это делать прямо завтра. И опять Минск, уже сложно сказать «приглашает», скорее, не видит другого выхода.

О том, что этот конфликт нужен только конкретным политикам, понятно даже далекому от этой самой политики человеку. За восемь лет с момента выделения Луганской и Донецкой народных республик погибли 13 тысяч человек. Почему демократический мир не волновали эти цифры – вопрос. Аллеи Ангелов в Донецке и Горловке, мраморные плиты с детскими именами, искалеченные судьбы десятков тысяч людей – это же реальность. Беларусь не раз принимала беженцев из Донецка и Луганска, кого-то на реабилитацию, кого-то – как вторая родина, но все эти люди уже страдали от войны. И сегодняшние действия многие из них называют концом того военного противостояния, хотя еще и не миром. На который больше всего настроен Минск. Официальный и не официальный. «Остановить кровопролитие» – задача номер один. Даже если угрозы для нашей страны нет ни на одном направлении.

Фото: БЕЛТА

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