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Лукашенко: О чем они говорят, позорники?! Наши войска никакого участия в операции в Украине не принимают
Источник материала: ОНТ
«Не допустить кровопролития». Это, пожалуй, главный тезис сегодняшнего оперативного совещания Президента Беларуси с военными. Специальная операция на Донбассе остается горячей темой в информационном пространстве. Рано утром Владимир Путин по телефону проинформировал Александра Лукашенко о ситуации и объяснил, почему принял решение о ее проведении.
И хотя ситуация в Украине к совещанию менялась даже не каждые полчаса, а гораздо быстрее, Минск оставался на своих позициях, которые занимает уже больше восьми лет: урегулирование конфликта у соседей – исключительно мирным путем. Насколько бы сложным сейчас это ни казалось.
Принимая во внимание опыт белорусской столицы как переговорной площадки, Александр Лукашенко сегодня не раз отметит: Минск снова предлагает сесть и не просто поговорить, а решить «что делать дальше». Без ракетных ударов и взаимных обвинений. И, конечно, на совещании не раз прозвучало: Сеть наводняется фейками о «белорусской причастности к операции на Донбассе». Ответ: первостепенная задача наших военных – безопасность белорусов и границ собственного государства.
Минувшая ночь была рабочей: о том, что совещание «случится» утром, эти люди знали как минимум 12 часов назад. А о том, что оно случится вообще, понимали задолго «до». Слишком в открытую нагнеталась обстановка у южных границ, и не только. Точно в 5.15 президенты Беларуси и России поговорят по телефону. Официальное заявление: цели, которые преследует российская сторона, – прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях. Неофициально, после этой новости интернет наводнили фейки о том, что белорусские военные уже едва ли не «вошли в Украину».
Минск в очередной раз предлагает: миром и еще раз миром. Представителей ОБСЕ, России, Украины белорусы сажали за переговорный стол и 8 лет назад, и все это время не оставляли попыток Минские соглашения актуализировать или хотя бы добиться абсолютного исполнения. Минск работал, как над своей проблемой. И уже с нынешних позиций видно, что «то» киевское руководство если и не хотело принимать реальность, то было хотя бы «договороспособным». Что сложно сказать о нынешней политической элите в Киеве. Министру обороны Украины белорусская сторона не раз предлагала помощь в обсуждении ситуации с российским Генштабом. И «не раз» – здесь ключевое слово, подчеркнет Александр Лукашенко.
На непрозвучавший вопрос: что все-таки в этой ситуации будут делать белорусские военные, с учетом наших союзнических отношений с Россией – Лукашенко четко ответит: охранять свои границы и не допустить нападения с Запада. Если вдруг у кого-то появится такая «смелая» идея. По периметру белорусской границы в Польше и странах Балтии все это время НАТО стремительно наращивало потенциал. Военные конфликты ведь не назревают «в одну минуту», даже если длятся годами. Чтобы этого не замечали обычные люди, это должно быть очень хорошо видно людям в форме.
Граница с Украиной – юг Беларуси. Брестская и Гомельская области с нашей стороны; Волынская, Ровненская, Черниговская, Киевская, Житомирская – с украинской, больше 1000 километров протяженности. На самой границе, которая сейчас закрыта, конечно, есть белорусские военные – если конкретнее, уточнят Президент и министр обороны, – силы спецопераций. Для разумного усиления безопасности.
И все же Минск рассчитывает, что украинские власти смогут найти в себе силы договариваться. Причем лучше это делать прямо завтра. И опять Минск, уже сложно сказать «приглашает», скорее, не видит другого выхода.
О том, что этот конфликт нужен только конкретным политикам, понятно даже далекому от этой самой политики человеку. За восемь лет с момента выделения Луганской и Донецкой народных республик погибли 13 тысяч человек. Почему демократический мир не волновали эти цифры – вопрос. Аллеи Ангелов в Донецке и Горловке, мраморные плиты с детскими именами, искалеченные судьбы десятков тысяч людей – это же реальность. Беларусь не раз принимала беженцев из Донецка и Луганска, кого-то на реабилитацию, кого-то – как вторая родина, но все эти люди уже страдали от войны. И сегодняшние действия многие из них называют концом того военного противостояния, хотя еще и не миром. На который больше всего настроен Минск. Официальный и не официальный. «Остановить кровопролитие» – задача номер один. Даже если угрозы для нашей страны нет ни на одном направлении.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: О чем они говорят, позорники?! Наши войска никакого участия в операции в Украине не принимают
«Не допустить кровопролития». Это, пожалуй, главный тезис сегодняшнего оперативного совещания Президента Беларуси с военными. Специальная операция на Донбассе...
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