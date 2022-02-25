Беларусь, Россия и Украина будут договариваться внутри своей семьи сами, без привлечения Запада – политолог Авдонин об изменении статуса минской переговорной площадки

Источник материала: ОНТ

24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз предложил использовать минскую площадку для переговоров России и Украины. Но теперь, подчеркнул Глава государства, диалог будет вестись среди трех славянских народов, без привлечения Запада. Такое заявление белорусского лидера показывает начало нового исторического этапа. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал политолог Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин: «Заявление Главы государства [Александра Лукашенко] показало новый исторический этап. Потому что до этого мы пытались условно соответствовать неким требованиям Запада, Европы, делать Минские соглашения и мирную площадку у нас с привлечением стран Европы. Сейчас мы говорим по-другому. Мы уже вашими переговорными позициями наелись, мы сыты, мы будем договариваться сами. Александр Григорьевич в своем выступлении очень четко дал посыл странам Европы, что сейчас мы будем договариваться внутри своей семьи сами. Конечно, это будет не нравиться коллективному Западу, конечно, он будет пытаться навязать свою повестку, пытаться войти в этот переговорный процесс. И мы видим, как они говорят: давайте мирные переговоры, давайте новые этапы. Но уже поздно. Уже ситуация совершенно иная. И ситуация, наверное, классическая, историческая. Тот, кто более решительный и имеет политическую волю, имеет сильные вооруженные силы, тот будет сам определять ход истории, без привлечения третьих сторон».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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