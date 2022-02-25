Зеленского сделают виновным в происходящем в Украине, его на эту роль и готовили. Мнение политолога

Источник материала: ОНТ

Президент Украины Владимир Зеленский будет выбран в качестве козла отпущения, его сделают виновным в происходящем в стране. Впрочем, вероятно, Зеленского изначально на подобную роль и готовили заокеанские кукловоды. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил политолог Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин: «В политической элите Украины четко сформировался тренд на поиск виновного. То есть Зеленский сейчас выбран в качестве козла отпущения, на которого в принципе спустится весь вал негодования не только политической элиты, но и украинского народа. Наверное, он выбран не зря и был поставлен в свое время как раз для такой миссии. Миссия, с одной стороны, эскалация конфликта в ДНР и ЛНР, эскалация нацистских движений, фашистских движений. И если “вдруг что”, а этот “вдруг что” уже наступил, они его просто сольют и скажут, что он же комик, что он мог еще придумать. Скорее всего, это была в том числе политическая игра, но политическая игра не украинских элит, а тех, кто кукловодит из-за океана».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram