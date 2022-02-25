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Зеленского сделают виновным в происходящем в Украине, его на эту роль и готовили. Мнение политолога
Источник материала: ОНТ
Президент Украины Владимир Зеленский будет выбран в качестве козла отпущения, его сделают виновным в происходящем в стране. Впрочем, вероятно, Зеленского изначально на подобную роль и готовили заокеанские кукловоды. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил политолог Алексей Авдонин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Президент Украины Владимир Зеленский будет выбран в качестве козла отпущения, его сделают виновным в происходящем в стране. Впрочем, вероятно, Зеленского...
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