«Будете считать убытки»: политолог заявил, что ослабление российского рубля носит временный характер, стремящиеся скупить валюту проиграют

Источник материала: ОНТ

Ослабление российского рубля на фоне проводимой в Украине специальной операции носит временный характер, а стремящиеся скупить валюту на высоком тренде, в том числе в Беларуси, проиграют и будут считать убытки. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин: «Мы видим, как поменялось экономическое поведение в Украине. Там понятно, казалось бы. Но многие побежали в обменники, побежали в банки и в той же Российской Федерации, побежали в банки даже в тех странах, которые, казалось бы, далеко находятся от конфликта, от специальной операции. Некоторые даже у нас побежали. И сегодня можно было наблюдать определенное количество людей, которые пытались либо снять депозиты, либо приобрести иностранную валюту. Но здесь самый главный аспект в том, что спекулятивная волна, которую мы наблюдали на российских рынках, валютном и фондовом, она, в том числе, является некой специальной операцией, ответом Запада на действия России. Это Россия понимала и осознавала те риски, угрозы. Конечно же, надо понимать, что некоторое ослабление российской валюты носит временный характер. А за последние 5-7 лет Россия делала самые главные финансово-экономические шаги для обеспечения своей независимости при проведении вот таких специальных операций. Она наращивала товарный оборот, зарабатывала и привлекала огромные запасы валюты внутри экономики. Потом увеличивала количество золота, а золото является природным эквивалентом стоимости. И мы видели, что точно такие же действия совершали и Лондон, и США. О чем это говорит? О том, что все знают основы экономики, все понимают, что на случай какого-то коллапса, неразберихи в мировой политике, у кого больше золота, у кого больше накоплено чужой валюты, тот и будет лидером. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем – это последняя конвульсия со стороны финансовых кругов Запада, которые пытаются на спекуляции в первую очередь сами заработать. А с другой стороны, естественно, ослабить и ввести некую неразбериху в экономическое поведение. Но надо сказать и указать, что те, кто пытается купить тот или иной актив, валюту, акции или еще что-то на высоком тренде, всегда проигрывает, потому что тренд всегда опустится. Будете считать убытки».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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