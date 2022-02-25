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Женщина в Витебске попала под колеса легковушки

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина в Витебске попала под колеса легковушкиВитебске попала под колеса легковушки" class="one-news__figure-img">

В Витебске легковой автомобиль сбил женщину 1964 года, передает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Витебского облисполкома.

ДТП произошло на ул. Ленинградской около 7 часов вечера. Наезда на пожилую женщину совершил 63-летний водитель Hyundai Accent.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте и в результате аварии получила телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.

Фото: УГАИ Витебского облисполкома

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске легковой автомобиль сбил женщину 1964 года, передает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Витебского облисполкома. ДТП произошло на ул. Ленинградской около 7 часов...
 
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