Женщина в Витебске попала под колеса легковушки

Источник материала: ОНТ

Витебске попала под колеса легковушки" class="one-news__figure-img">

В Витебске легковой автомобиль сбил женщину 1964 года, передает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Витебского облисполкома.

ДТП произошло на ул. Ленинградской около 7 часов вечера. Наезда на пожилую женщину совершил 63-летний водитель Hyundai Accent.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте и в результате аварии получила телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.

Фото: УГАИ Витебского облисполкома

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