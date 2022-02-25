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Женщина в Витебске попала под колеса легковушки
Источник материала: ОНТВитебске попала под колеса легковушки" class="one-news__figure-img">
В Витебске легковой автомобиль сбил женщину 1964 года,
ДТП произошло на ул. Ленинградской около 7 часов вечера. Наезда на пожилую женщину совершил 63-летний водитель Hyundai Accent.
Женщина переходила дорогу в неположенном месте и в результате аварии получила телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.
Фото: УГАИ Витебского облисполкома
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В Витебске легковой автомобиль сбил женщину 1964 года, передает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Витебского облисполкома. ДТП произошло на ул. Ленинградской около 7 часов...
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