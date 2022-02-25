Актив, который не платит дивидендов, но дорожает в кризис стоит ли вкладываться в золото?

Источник материала: Myfin

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В пороховом дыму драгметалы тяжелеют

В турбулентное время люди издавна искали прибежище в золоте – едва ли не единственном активе, в котором сохраняли нажитое столетиями. В последние годы мирового кризиса не наблюдалось, масштабных войн, в которые бы вовлекались ведущие мировые державы, тоже не случилось, но при этом именно золото понемногу дорожало. Неужели на него такой высокий спрос?

Если же говорить о росте цен на золото в последние месяцы, то он объясняется общемировой инфляцией и растущим спросом по стороны, в первую очередь, производителей электроники и полупроводников.



Но последние месяцы золото росло в цене, и в последние дни достигло своего пика. Но достигнут этот локальный максимум был не усилиями общемирового тренда подорожания сырьевых товаров и увеличения спроса, а стал реакцией рынка на обострение ситуации на российско-украинской границе.

Главный ориентир для рынка – цена фиксинга на драгоценные металлы, дважды в день устанавливаемая London Bullion Market Association (Лондонский рынок драгоценных металлов). Эти значения фигурируют практически во всех контрактах, заключаемых на поставки драгоценных металлов.

22 февраля индекс LBMA впервые с мая 2021 года (почти 9 месяцев) достиг отметки 1900 долларов за тройскую унцию. Причина – заявление Владимира Путина о признании независимости ЛДНР и угроза вторжения России в Украину, рост напряженности между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем – с другой. Угроза войны всегда вела к росту цен драгметаллов, подняв их котировки и на сей раз.

После того как угроза стала реальностью и Россия начала военную операцию в Украине, золото превысило отметку в 1970 долларов.



Тройская унция под тремя углами

Мы спросили у профессионального инвестиционного банкира с предпринимательским опытом Александра Шкута, стоит ли нам по опыту предков инвестировать в золото?

– Под инвестициями в золото подразумеваются разные действия. Сегодня этот металл можно покупать разными способами: можно приобретать его в слитках, но такой актив не имеет денежного потока, только издержки по хранению. Единственный плюс – перепродажа: золото это прокси на долгосрочную инфляцию, и есть вероятность того, что деньги сохранить удастся. Но высокие комиссии при покупке и продаже банками сильно бьют по доходности.

Есть еще один вариант заработать на золоте – без вышеуказанных комиссий – это покупка бумаг через специализированные ETF-фонды: биржевые инвестиционные фонды, паи (акции) которых обращаются на бирже. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций, облигаций, биржевых товаров.

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Сделать это несложно – для начала надо открыть счет у брокера (это бесплатно в большинстве случаев), и затем сделать покупку. Если вы захотите инвестировать через белорусские банки, то издержки будут достаточно высокими – измеряются десятыми долями процента. Есть вариант купить через других брокеров – белорусских и иностранных, у них издержки заметно ниже – 0,02-0,05%. При продаже они такие же – акции ETF-фондов – это очень ликвидный инструмент, по ним проводятся сделки огромных масштабов.

Есть третий вариант заработать на золоте – купить акции золотодобывающих компаний (также через брокера с такими же издержками). Но они в краткосрочном (до года) периоде не так сильно коррелируют с ценами на золото, как акции ETF-фондов, – рассказал эксперт по инвестициям.

Циклический актив, который не следует делать основным

Отвечая на вопрос, кто из инвесторов больше заработал за прошлый год – тот, кто вложился в депозиты, акции, золото или недвижимость, – эксперт уверен, что тот, кто выбрал именно акции. При этом Александр Шкут отметил, что потенциал инвестиций в золото выше прочих вложений, если инфляция будет большой – выше 10%.

Так стоит или нет сегодня инвестировать в желтый металл?

– Скорее всего пик инфляции в мире пройден – все уже подорожало: и нефть по 95 долларов за баррель, и золото выше 1900, - уже поздно его покупать. Другие сырьевые товары также выросли в цене, заметно повлияв на инфляцию.

Золото не стоит делать основным в инвестиционном портфеле. И если у белоруса до сих пор его не было в списке инвестиционных инструментов, и он размышляет, куда 10% его портфеля уйдет – в недвижимость, золото, депозиты или акции, то золоту можно дать шанс, но я бы не советовал делать его основным видом вложений.



Потому что само золото довольно дорогое и как инвестиционный инструмент хорошо работает в кризисы, при высокой инфляции, и на длинном сроке.

Золото – это циклический актив, и очень сложный, потому что у него две характеристики. Первая – это промышленный металл, и когда мировая экономика растет, растет спрос и на золото, и соответственно, цена. Вторая характеристика – это безрисковый актив, потому что его ограниченное количество, и в кризис оно растет, когда инвесторы выводят средства с рынков развивающихся стран. И в разное время золото проявляет то одну свою характеристику, то вторую.

Подводя итог – для диверсификации золото можно использовать, но не входить в него – золото не платит дивидендов.