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Референдум-2022: за три дня голосования свой выбор сделал каждый четвертый

25.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Референдум-2022: за три дня голосования свой выбор сделал каждый четвертый

К важной политической кампании – продолжается досрочное голосование на референдуме по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси. За три дня свой выбор сделал фактический каждый четвертый из тех, кто включен в списки. 

В лидерах – Гомельская область. Здесь на участки пришли более 27% избирателей. Затем идут Могилевщина и Брестчина. Менее активно идет досрочное голосование в столице, где бюллетени получили около 21% избирателей. Третий день, как и предыдущие, прошел в спокойной обстановке, без нарушений и конфликтов. Высокий организационный уровень голосования отметил глава миссии наблюдателей от СНГ.  

Наблюдатели отмечают активность белорусов. На некоторых участках выстраивались очереди – так, около трети респондентов сделали выбор на одном из самих больших участков в Каменецком районе. Три дня показали: белорусам небезразлична судьба страны. Проголосовать досрочно еще можно сегодня и завтра. Основной день референдума – 27 февраля. 

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К важной политической кампании – продолжается досрочное голосование на референдуме по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси. За три дня свой выбор...
 
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