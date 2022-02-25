Новый пакет санкций в отношении России затронет 70% банковского рынка и ключевые госкомпании

Источник материала: ОНТ

Этой ночью Запад ввел очередной пакет санкций в отношении России. Как заявила глава Еврокомиссии, он затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе. При этом в Москве этот шаг был ожидаемым, российская экономика готова противостоять давлению.

Несмотря на требование Киева, отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Вашингтон и Брюссель не стали включать в санкционный пакет энергетику. По словам экспертов, Запад, который напрямую зависит от российских нефти и газа, не готов ради Украины сидеть на голодном энергопайке. И в Киеве, похоже, это осознали.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский заявил «мы остались одни, никто за нас воевать не будет». Единственное, чем страны НАТО охотно готовы помочь Украине – поставками оружия. Как сообщается, сегодня созывается экстренный саммит НАТО. Военную помощь уже пообещал Зеленскому и Эммануэль Макрон. Он по просьбе украинского президента поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Российский лидер еще раз привел исчерпывающие аргументы по поводу целей спецоперации. Запад продолжает упорно закрывать глаза на факты 8-летнего геноцида жителей Донбасса.

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