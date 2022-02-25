Ситуация в Украине: данные на утро пятницы

Источник материала: ОНТ

Следим за событиями на юго-востоке Украины – второй день новости с Донбасса и все, что касается обострения конфликта остаются главной темой мировых агентств. Спецоперация России продолжается и в эти минуты.

Ночью театр военных действий достиг Киева. Эти кадры из украинской столицы публикуют информационные агентства. Предварительно, это ракетная атака. Также кадры сбитого летательного аппарата.

Всю ночь в городах ревели сирены воздушной тревоги. В Одессе, Виннице, Чернигове. Хоть атакам подвергаются только объекты военной инфраструктуры многие киевляне, а также жители других городов провели ночь на станциях метро и в бомбоубежищах. В Киеве признали, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, а также Чернобылем, Сумами. Трасса Сумы – Киев полностью контролируется российскими военными. Глава Сумской администрации сообщил о взятии в кольцо Конотопа.

Как сообщают власти Донецкой и Луганской народных республик, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс. Атакам подверглись более 10 населенных пунктов. Бьют по жилым домам и инфраструктуре. В результате нового обстрела Горловки погиб мирный житель, пятеро ранены. Точное число потерь с обеих сторон не называется.

Этой ночью Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Она должна быть проведена в течение 90 суток.

Подписывайтесь на нас в Telegram