﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ситуация в Украине: данные на утро пятницы

25.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Украине: данные на утро пятницы

Следим за событиями на юго-востоке Украины – второй день новости с Донбасса и все, что касается обострения конфликта остаются главной темой мировых агентств. Спецоперация России продолжается и в эти минуты. 

Ночью театр военных действий достиг Киева. Эти кадры из украинской столицы публикуют информационные агентства. Предварительно, это ракетная атака. Также кадры сбитого летательного аппарата.

Всю ночь в городах ревели сирены воздушной тревоги. В Одессе, Виннице, Чернигове. Хоть атакам подвергаются только объекты военной инфраструктуры многие киевляне, а также жители других городов провели ночь на станциях метро и в бомбоубежищах. В Киеве признали, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, а также Чернобылем, Сумами. Трасса Сумы – Киев полностью контролируется российскими военными. Глава Сумской администрации сообщил о взятии в кольцо Конотопа. 

Как сообщают власти Донецкой и Луганской народных республик, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс. Атакам подверглись более 10 населенных пунктов. Бьют по жилым домам и инфраструктуре. В результате нового обстрела Горловки погиб мирный житель, пятеро ранены. Точное число потерь с обеих сторон не называется. 

Этой ночью Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Она должна быть проведена в течение 90 суток.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следим за событиями на юго-востоке Украины – второй день новости с Донбасса и все, что касается обострения конфликта остаются главной темой мировых агентств....
 
Новости дня
Новости разные
 
Актив, который не платит дивидендов, но дорожает в кризис стоит ли вкладываться в золото?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by