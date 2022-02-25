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Франция предоставит военную технику и финансовую помощь Украине

25.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Франция предоставит военную технику и финансовую помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную помощь в виде техники, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства Рейтер, Украина также получит от Франции денежную помощь в размере 300 миллионов евро.

По словам Макрона, Франция ускорит размещение своих военных сил в Румынии.

Фото: depositphotos.com

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную помощь в виде техники, сообщает РИА «Новости». По данным агентства Рейтер,...
 
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