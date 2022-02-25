Франция предоставит военную технику и финансовую помощь Украине

Источник материала: ОНТ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную помощь в виде техники, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства Рейтер, Украина также получит от Франции денежную помощь в размере 300 миллионов евро.

По словам Макрона, Франция ускорит размещение своих военных сил в Румынии.

Фото: depositphotos.com

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