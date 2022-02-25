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Состоялся телефонный разговор Макрона и Путина по просьбе Зеленского

25.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор Макрона и Путина по просьбе Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По словам Макрона, он просил Путина о скорейшем прекращении боевых действий, а также предлагал провести переговоры с Зеленским.

По сообщению пресс-службы Кремля, состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.

Фото: БЕЛТА

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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По...
 
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