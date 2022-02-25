Состоялся телефонный разговор Макрона и Путина по просьбе Зеленского

Источник материала: ОНТ

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По словам Макрона, он просил Путина о скорейшем прекращении боевых действий, а также предлагал провести переговоры с Зеленским.

По сообщению пресс-службы Кремля, состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram