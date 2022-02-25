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Состоялся телефонный разговор Макрона и Путина по просьбе Зеленского
Источник материала: ОНТ
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского,
По словам Макрона, он просил Путина о скорейшем прекращении боевых действий, а также предлагал провести переговоры с Зеленским.
По сообщению пресс-службы Кремля, состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины.
Фото: БЕЛТА
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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По...
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