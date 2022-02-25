Как семья открыла лаунж-кафе «на задворках» столичного «спальника»

Источник материала: ProBusiness



Кирилл, Арсений и Наталья.

Семья Голышко-Казючиц рискнула и открыла lounge-кафе в спальном (и, признаемся честно, не самом уютном) микрорайоне Минска — Масюковщине. Все при деле: мама Наталья и папа Кирилл занимаются оперативным управлением, сын Арсений — и бармен, и администратор, и официант, подруга сына Анастасия — шеф-повар, племянник Сергей — повар. Здесь гостей удивляют роллами из сала и квашений, в Instagram (да и жизни) с подписчиками и гостями общаются на мове и искренне верят, что если ты любишь то, что делаешь, то и твой бизнес обязательно полюбят (даже в Масюковщине!). На «Про бизнес» — очередная история предпринимателей, которые пробуют непонятное и идут вперед, даже если сложно.

У Натальи и Кирилла и ранее был свой бизнес — рекламно-производственная компания. В ноябре 2021 г. они увидели в минском «спальнике» помещение — страшное, заброшенное, с заколоченными окнами, — и вдруг решили открыть там лаунж-кафе.

— Когда Арсений учился в университете, у нас была договоренность, что половину учебы он оплачивает сам. Ну и куда может пойти мальчишка на первом курсе, чтобы заработать денег? В общепит. И за время учебы параллельно прошел там весь курс — от хостес до администратора. К окончанию университета у него уже были все необходимые умения и опыт.

Мы же долгое время хотели открыть свое кафе: идей было много, но проблема в том, что мы — экономисты, производственники, и что такое общепит, представляли весьма смутно.





«Здесь будет кафе»

— В какой-то момент искали новые площади для нашего рекламного предприятия и в Масюковщине увидели это помещение. Оно было заколочено, само здание не очень привлекательное, но мы же креативщики с созидательным мировосприятием и перспективным видением, нас это не испугало.

Мы зашли в это помещение и в один голос сказали: «Здесь будет кафе».

Весь интерьер семья продумывала сама, почти все папа с сыном делали своими руками.

— Нанимали только электриков и пару других узких специалистов. Мягкую мебель нам делала фабрика, жесткую — сами, окна и дизайн — тоже наших рук.





Когда друзья семьи узнали, что мы хотим запустить такой проект, все очень обрадовались и стали активно помогать. Однажды к нам пришла знакомая, известный архитектор и дизайнер, и сказала: «Дайте тряпку». Закатала рукава и стала мыть полы.

Лампы над баром и деревянные доски делала наша подруга, я составляла концепт картин. Дизайн санузла — полностью разработка сына.





Кухня была в аварийном состоянии. И вдруг звонит подруга: «Может, тебе плитка нужна? Итальянский керамогранит отдадим по остаточной стоимости, мы витрину распродаем». В итоге нам шикарный керамогранит обошелся дешевле, чем белорусская плитка.

За каким-то оборудованием ездили в другие города. Часть вентиляции привезли из Гродно, звуковая система из Гомеля.

Было очень тяжело, но интересно. Конечно, порой мы отчаивались, но через 10 минут приходили в себя и старались никогда не забывать, что дорога в 1000 миль начинается с первого шага.

На ремонт и подготовку помещения к открытия с нуля у семьи ушло 8 месяцев — и в конце ноября 2021-го заведение открылось. Назвали новое кафе в спальном районе Slash lounge — то есть сразу позиционировали себя как «лаунж», зону для релакса и отдыха.

— Что такое slash? Это «/» — символ, который обозначает «и/или». Чай или домашняя наливка, поесть или выпить. Slash — это возможность человека выбрать.





«Успех или неудача — не в стенах, а в людях»

В старт заведения семья вложила около $ 40 000 долларов. Средства в основном брали из основного бизнеса. В конце подготовительного этапа, признаются, пришлось взять и кредит в банке.

Позже оказалось, что до появления Slash lounge в этом помещении пробовали работать другие подобные заведения — ни у одного из предыдущих собственников дело не пошло. Владельцы уверены: дело не в стенах.





— Успех или неудача — они в людях, в их энергетике, в технологии построения бизнеса. Для нас важно его правильно построить. Бизнес — не барная стойка, кресло, столы и выпивка. Бизнес — это программное обеспечение, по которому идет учет, правильная касса и множество других технических и экономических нюансов.

Мы люди взрослые, пережили уже не один кризис и поняли одно: все, кто выживает в этот период, потом себя прекрасно чувствуют.

Есть такая народная поговорка: «Водить машину нужно учиться зимой». В бизнесе то же самое.

Рискни открыться зимой в спальном районе, и потом ты сможешь совершенно все. А чем люди здесь хуже, чем в центре? Неужели поесть и выпить домашнюю наливку или бокал пива за просмотром футбола ты можешь только в центре? Так быть не должно.

Здесь хороший контингент. Везде есть прекрасные люди, а ниша общепита в спальном районе просто недооценена. Очень много местных нас благодарят, потому что в радиусе примерно 4 километров нет больше ни одного заведения. Хотя нет — есть столовая и точка, где можно взять шаурму. На весь большой спальный район, представляете? Людям негде пообедать, некуда прийти провести вечер.

Не боимся ли мы прогореть? Не боятся только идиоты. Опасения есть всегда, но мы действуем по правилу: «Считай прибыль по минимуму, а расходы — по максимуму». Если в этот сложный для нас момент мы сможем выйти хотя бы в ноль — значит, бизнес пойдет.





«Суши-сало», которое удачно завирусилось в соцсетях

Владельцы изначально делали ставку на сарафанное радио: рассылали приглашения знакомым, друзьям. Таким образом, на открытии Slash lounge 80% гостей уже были лояльными посетителями, которые передавали информацию о новом заведении дальше и дальше.

— Потом стали набирать популярность наши аккаунты в Фейсбуке и Instagram: гости постили фото еды с отметкой в своих профилях. В продвижение в соцсетях и другую рекламу вложено $ 120, но наш «спальничек» так и не знает о нас. Так что сейчас уже мы сами пошли в народ: напечатали инфостикеры и расклеиваем их на досках у подъездов.

В какой-то момент о заведении узнала пресса, и некоторые развлекательные медиа рассказали о кафе в Масюковщине как принципиально новом концепте лаунжа, где подают роллы из сала и уважают белорусский язык.





Да, меню и соцсети здесь действительно на мове.

— Шмат гадоў таму я размаўляла на беларускай мове, марыла пра журналістыку. У 16 год прайшла навучанне на беларускім тэлебачанні, некаторы час там працавала. І тады абавязковым правілам было валоданне беларускай мовай… Мы шануем мову i гiсторыю, вось i вырашылі, што гэтае месца — а ў раёна вельмi багатая i цяжкая беларуская гiсторыя — павінна быць беларускім, — поясняет Наталья.

Кстати, о тех самых роллах из сала. Идею этого блюда Наталья когда-то «привезла» с международной выставки-ярмарки — как только у нее появилась своя точка общепита, решила удивлять гостей блюдом так же, как когда-то оно удивило ее саму.

— Я тогда увидела в меню что-то под названием «Суши-сало» и решила попробовать. На меня друзья и соседи по столу странно посмотрели — когда принесли на дощечке 6 малюсеньких роллов с хреном и листьями салата, все сразу расхватали попробовать. Было очень вкусно и интересно! Больше нигде я «Суши-сало» не встречала, и вот теперь это есть у нас. Совершенно славянские понятные ингредиенты, мы и так на застольях все это едим — правда, из разных тарелочек — просто в этой закуске все собрано в красивый ролл. И блюдо очень удачно завирусилось в соцсетях.



Фото из Instagram заведения

Сейчас задача Натальи и Кирилла номер один — окончательно сформировать штат. А с этим у них есть трудности.

— Несмотря на то, что еще на этапе ремонта к нам заходили люди и предлагали свои кандидатуры на разные вакансии, после открытия из них вернулись ноль человек. Ноль. Еще мы размещали вакансии в специализированных группах и чатах, предлагая официальное трудоустройство и хорошие условия, 3−4 раза нам звонили, мы назначали собеседования, но люди не приходили.

Что дальше?

Несмотря на то, что «лаунж» в минском «спальнике» работает совсем недавно, владельцы говорят, что предприниматели из регионов уже проявляют интерес к заведению: хотят открыть нечто подобное — белорусская еда, домашние наливки, просмотр футбольных матчей и кальян — в своих городах и городках. Ну и научиться делать «Суши-сало», конечно.





— Но мы пока не размениваемся на другие проекты и направления. Нельзя вникать в другой — свой или чужой — бизнес, пока этот не стал автономным. Сейчас нам очень важно зазвать к себе местных, и мы уже сформировали ланч-меню на вынос: есть интерес из офисов и предприятий в нашем районе.

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