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Акция ко Дню защитников Отечества ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЁ 4 ДНЯ! Сэкономь на покупке недвижимости до 25 000 рублей!
Источник материала: Myfin
До 28 февраля включительно при покупке определённых апартаментов в отдельных новостройках будущего Minsk World можно получить скидку до 350 рублей за м2!
В квартале «Южная Европа» скидку до 350 рублей за м2 на определённые апартаменты можно получить, приобретая недвижимость в уже готовом комфортабельном доме «Флоренция».
В благоустроенном квартале «Азия» акционное предложение действует в домах «Сеул» и «Куала-Лумпур».
Акция ко Дню защитника Отечества проходит в квартале «Западная Европа»!
Скидка до 350 белорусских рублей за м2 также предоставляется при покупке определённых апартаментов в доме «Брюссель».
Акция действует и в комфортабельной новостройке «Женева».
У тех, кто хотел бы жить в новых реалиях комфорта, есть возможность поселиться в квартале с романтичным названием «Мировые танцы». Над его инфраструктурой работали лучшие белорусские и зарубежные урбанисты!
Добро пожаловать в дом «Самба», где на приобретение определённых апартаментов со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами также распространяется акция ко Дню защитника Отечества (экономия до 25000 рублей на покупке элитной недвижимости!).
Романтичное название танца «Ча-Ча-Ча» носит 25-этажная новостройка будущего, которая станет одним из высотных акцентов квартала. Специальное предложение, позволяющее сэкономить до 350-ти рублей на каждом м2, распространяется и на этот престижный дом!
Квартал «Северная Америка» благоустроен и красив! Здесь также можно сэкономить до 25000 рублей на покупке апартаментов в строящемся доме «Бостон».
Один из кварталов многофункционального комплекса назван Happy Planet («Счастливая планета»). Акция действует в домах Hyde Park и Central Park. Окна этих новостроек ближайшего будущего будут выходить на новый городской парк с зоной озеленения 40 га!
Комфортные условия жизни ждут тех, кто в ближайшие 4 дня решит воспользоваться акционным предложением и, сэкономив до 25000 рублей, приобретёт определённые апартаменты в доме «Санторини» квартала «Средиземноморский».
MINSK WORLD — мир, где будет комфортно каждому из членов Вашей семьи!
В кварталах многофункционального комплекса обустраиваются спортивные площадки, где можно будет играть в теннис, футбол, баскетбол и волейбол. На прилегающих территориях есть территории воркаута, позволяющие жителям престижных домов поддерживать хорошую физическую форму.
Minsk World — многофункциональный комплекс, где комфортно будут чувствовать себя не только взрослые, но и дети. На прилегающих к престижным домам территориях есть красочные детские площадки. Транзитное движение здесь исключено! Детям будет радостно и безопасно!
Созданы все условия для автомобилистов! Есть парковочные места под открытым небом. Но лучше всего оставлять автомобиль на одном из паркингов. Они уже работают и активно строятся в Minsk World. Автомобиль защищён от агрессивного воздействия окружающей среды и противоправных действий третьих лиц. Владелец имеет к машине круглосуточный доступ!
Развивается транспортная инфраструктура. В Minsk World предусмотрены 2 станции метро. Одна из них (ст. м. «Ковальская слобода») уже открыла двери для пассажиров. Запуск станции метро «Аэродромная» запланирован на 2023 год. По периметру многофункционального комплекса расположены остановки наземного транспорта, позволяющие уехать в любой район Минска.
Здесь будет комфортно владельцам домашних животных. Обустроены территории, куда можно прийти с четвероногим другом и хорошо провести время, дав любимцу возможность порезвиться и преодолеть барьеры.
В Minsk World возводится Международный финансовый центр. Этот уникальный объект станет новым лицом деловой Беларуси и платформой для реализации различных бизнес-идей.
В шаге от МФЦ возводится «Avia Mall» — один из крупнейших торгово-развлекательных центров страны. В ТРЦ появятся магазины и бутики, где будет представлена широчайшая палитра брендов. Жители Minsk World смогут прийти сюда с детьми для отдыха, развлечения и шоппинга!
Стоимость апартаментов в Minsk World с появлением этих объектов на карте города вырастет. Сегодня и в ближайшие 4 дня у вас есть возможность
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АКЦИЕЙ, КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 28 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ДО 25000 РУБЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ АПАРТАМЕНТОВ В ПРЕСТИЖНЫХ ДОМАХ MINSK WORLD!
Акция действует и в других новостройках будущего! Вы заинтересованы в том, чтобы обеспечить комфорт для каждого из членов вашей семьи? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! В 57 городах страны работают наши консультанты. Они ждут звонка и готовы ответить на вопросы.
Minsk World. Праздник, который всегда с тобой!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Акция ко Дню защитников Отечества ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЁ 4 ДНЯ! Сэкономь на покупке недвижимости до 25 000 рублей!
Многофункциональный комплекс
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