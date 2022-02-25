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Под Мозырем легковушка вылетела в кювет, погиб пассажир

25.02.2022 08:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Мозырем погиб пассажир легковушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Авария произошла 24 февраля около восьми вечера. Водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по автодороге Балажевичи - Осовец - Сколодин, по предварительной информации, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением авто, съехал в кювет и опрокинулся. 

От полученных травм 34-летний пассажир скончался на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части и видимость, избегать ненужных маневров. Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по автодороге Балажевичи - Осовец - Сколодин, по предварительной информации, на закруглении дороги не выбрал безопасную...
 
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