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В Витебском районе при пожаре погибли мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе при пожаре погибли мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"24 февраля в 17.22 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Сураж Витебского района по ул. Курмелева. На пожаре обнаружены погибшие мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом", - рассказали в пресс-службе.
Личность погибших, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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Личность погибших, причины пожара и гибели устанавливаются.
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