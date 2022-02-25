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В Витебском районе при пожаре погибли мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом

25.02.2022 09:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе при пожаре погибли мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 17.22 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Сураж Витебского района по ул. Курмелева. На пожаре обнаружены погибшие мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибших, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Личность погибших, причины пожара и гибели устанавливаются.
 
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