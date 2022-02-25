Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе при пожаре погибли мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 17.22 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Сураж Витебского района по ул. Курмелева. На пожаре обнаружены погибшие мужчина и женщина, самовольно проникшие в дом", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибших, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-