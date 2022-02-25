Нефть Brent замедлила рост и торговалась на уровне ниже 99 долларов за баррель

Источник материала: ОНТ

Эталонный сорт нефти марки Brent с поставкой в апреле замедлил рост в стоимости на лондонской бирже ICE. Об этом пишет ТАСС.

По данным площадки, нефть Brent замедлила рост до 2,13% и оценивалась на уровне 98,9 долларов за баррель.

Зафиксирован рост нефти WTI на 0,61%, она торговалась на уровне до 92,66 доллара за баррель.

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