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Нефть Brent замедлила рост и торговалась на уровне ниже 99 долларов за баррель

25.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нефть Brent замедлила рост и торговалась на уровне ниже 99 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent с поставкой в апреле замедлил рост в стоимости на лондонской бирже ICE. Об этом пишет ТАСС.

По данным площадки, нефть Brent замедлила рост до 2,13% и оценивалась на уровне 98,9 долларов за баррель.

Зафиксирован рост нефти WTI на 0,61%, она торговалась на уровне до 92,66 доллара за баррель.

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Эталонный сорт нефти марки Brent с поставкой в апреле замедлил рост в стоимости на лондонской бирже ICE. Об этом пишет ТАСС. По данным площадки, нефть Brent замедлила...
 
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