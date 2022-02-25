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Сотрудничество в ЕАЭС обсуждают главы правительств в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе обсуждают в эти дни главы правительств в Казахстане.
Нур-Султан принимает межправсовет в узком и расширенном составе. На повестке – механизмы прослеживания товаров на общей таможенной территории, сотрудничество в гражданском авиастроении, развитие интегрированной информационной системы и другие. Также в программе – двусторонние встречи. Накануне премьер-министр Беларуси провел переговоры с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана. Также намечена встреча с премьером Узбекистана. Кроме того, все главы делегаций встретятся с Президентом Казахстана.
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Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе обсуждают в эти дни главы правительств в Казахстане. Нур-Султан принимает межправсовет в узком и расширенном...
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