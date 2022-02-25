Сергей Рекеда: решение вопроса в Украине дипломатическим путем стало невозможным

Источник материала: ОНТ

Также эксперты сходятся во мнении, что украинский конфликт зрел давно. Он явно продемонстрировал кризис международных отношений, когда ключевые документы просто игнорируются и обесцениваются, а дипломатия разрушается. Об этом высказался генеральный директор центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

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