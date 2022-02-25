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«Омикрон» медленно начинает отступать: количество заразившихся снижается

25.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Омикрон» медленно начинает отступать: количество заразившихся снижается

«Омикрон» медленно, но начинает отступать. За последние сутки в стране – 5 996 тысяч пациентов. Постепенное снижение заболеваемости фиксируют регионы. В поликлиниках Брестской области количество заразившихся и выздоровевших сравнялось. 

Большинство пациентов ограничились обращением в поликлиники и домашней изоляцией, поэтому нагрузка на амбулаторное звено снизилась. Справится с потоком пациентов врачам общей практики помогают студенты-медики из Гродно – консультируют в колл-центрах, обзванивают больных, заполняют рецепты, помогают с документацией.

Для будущих медиков такая практика – бесценный опыт. Все родом из Бреста – это еще один плюс – есть возможность побывать дома. Как только нагрузка на поликлиники спадет, студенты отправятся в вуз. Не исключено, что место практики станет их первым местом работы.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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«Омикрон» медленно, но начинает отступать. За последние сутки в стране – 5 996 тысяч пациентов. Постепенное снижение заболеваемости фиксируют регионы. В...
 
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