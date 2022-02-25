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Беларусь всячески пыталась предотвратить эскалацию - Дапкюнас
Источник материала: ОНТ
Беларусь всячески пыталась предотвратить эскалацию и предлагала украинским коллегам установить контакт с российской стороной и оказать в этом содействие. Переговоры могли бы состояться в Минске. Об этом с трибуны постоянного совета ОБСЕ заявил постпред Беларуси при организации Андрей Дапкюнас. Однако наши предложения были проигнорированы.
Подробнее - в видео.
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Беларусь всячески пыталась предотвратить эскалацию и предлагала украинским коллегам установить контакт с российской стороной и оказать в этом содействие....
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