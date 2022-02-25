Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском и Смолевичском районах при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 19.38 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в агрогородке Долгое Солигорского района Минской области на ул.Школьной, 4. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1957 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

В 20.14 сообщили о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Черницкий Смолевичского района Минской области на ул. Полевой, 27. На пожаре обнаружен погибший брат хозяина 1962 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются. -0-