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В Солигорском и Смолевичском районах при пожарах погибли двое мужчин

25.02.2022 09:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском и Смолевичском районах при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 19.38 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в агрогородке Долгое Солигорского района Минской области на ул.Школьной, 4. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1957 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

В 20.14 сообщили о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Черницкий Смолевичского района Минской области на ул. Полевой, 27. На пожаре обнаружен погибший брат хозяина 1962 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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