Новые санкции США затронут пятую часть финсектора Беларуси: список банков и предприятий

Источник материала: Myfin



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В представленный 24 февраля американский санкционный список вошли 24 физических и юридических лица из Беларуси. Ограничения коснулись прежде всего оборонного и финансового секторов – тех областей, в которых, по мнению властей США, наша страна имеет наиболее тесные связи с Россией. Как указано в сообщении минфина США, это связано с мерами Беларуси по «поддержке и содействию» боевым действиям России в Украине. Также американская сторона сообщила, что уже введенные санкции против таких российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, должны оказать существенное влияние на белорусскую экономику.

В сочетании с санкциями против финансовых учреждений нашей страны такие меры, по мнению минфина США, должны затронуть около 20% всего финансового сектора Беларуси.

Под американские санкции попал «Белинвестбанк» и его дочерние компании: «Белинвест-инжиниринг», занимающаяся операциями с недвижимостью, а также работающая на рынке лизинговых услуг «Белбизнеслизинг». Вторым банком в списке оказался «Банк Дабрабыт».

Под санкции также попали предприятия белорусской оборонки и некоторые представители их руководства. Так, санкции введены против флагмана белорусской оборонной промышленности – завода МЗКТ, колесные шасси которого являются важным компонентом российских стратегических ракетных комплексов, причем ЕС и Великобритания ввели санкции против завода еще в декабре 2020 года. В американский санкционный список также попал гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский и его заместитель по безопасности, режиму и кадрам Александр Ветеневич.

Следующие предприятия и структуры также оказались в санкционном списке:

Государственный военно-промышленный комитет – ведущий орган в координации деятельности, развитии и модернизации оборонной промышленности, его председатель Дмитрий Пантус и заместитель председателя Вячеслав Россолай.

– ведущий орган в координации деятельности, развитии и модернизации оборонной промышленности, его председатель Дмитрий Пантус и заместитель председателя Вячеслав Россолай. ГВТУП «Белспецвнештехника» – государственное предприятие-спецэкспортер, которое разрабатывает, производит и продает вооружение и военную технику, сотрудничая с более чем 30 странами.

– государственное предприятие-спецэкспортер, которое разрабатывает, производит и продает вооружение и военную технику, сотрудничая с более чем 30 странами. ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации». Как указано на официальном сайте холдинга, он «выполняет полный цикл работ – от разработки до производства и сопровождения эксплуатации радиолокационных систем и средств РЭБ, проекты любой сложности выполняются «под ключ» и включают работы от проектирования до сервисного обслуживания и обучения специалистов».

– управляющая компания холдинга «Системы радиолокации». Как указано на официальном сайте холдинга, он «выполняет полный цикл работ – от разработки до производства и сопровождения эксплуатации радиолокационных систем и средств РЭБ, проекты любой сложности выполняются «под ключ» и включают работы от проектирования до сервисного обслуживания и обучения специалистов». ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» – расположенное в Барановичах крупнейшее в Беларуси и одно из крупнейших на просторах бывшего Советского Союза предприятие, занимающееся ремонтом и модернизацией боевой авиации: самолётов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29 и вертолетов Ми-17/171, Ми-24/35.

– расположенное в Барановичах крупнейшее в Беларуси и одно из крупнейших на просторах бывшего Советского Союза предприятие, занимающееся ремонтом и модернизацией боевой авиации: самолётов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29 и вертолетов Ми-17/171, Ми-24/35. ОАО «Интеграл» – предприятие, которое производит в том числе полупроводники, используемые в технике оборонного назначения.

– предприятие, которое производит в том числе полупроводники, используемые в технике оборонного назначения. УП «Минотор-Сервис» занимается созданием, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин, предназначенных для использования в сухопутных войсках и подразделениях морской пехоты. В числе разработок – боевая машина разведки 2Т «Сталкер» и другие образцы военной техники.

занимается созданием, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин, предназначенных для использования в сухопутных войсках и подразделениях морской пехоты. В числе разработок – боевая машина разведки 2Т «Сталкер» и другие образцы военной техники. ООО «Оборонные инициативы» – разработало бортовой комплекс обороны «Талисман», использующийся в самолетах Су-25 и МиГ-29.

– разработало бортовой комплекс обороны «Талисман», использующийся в самолетах Су-25 и МиГ-29. Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» , производящее, среди прочего, зенитно-ракетные комплексы, к примеру, ЗРК средней дальности Бук-МБЗК.

, производящее, среди прочего, зенитно-ракетные комплексы, к примеру, ЗРК средней дальности Бук-МБЗК. ООО «Синезис» и ранее являвшееся ее дочерним подразделением ООО «24х7 Паноптес»,которые занимаются разработкой систем мониторинга безопасности и управления массовыми мероприятиями, которыми пользуются силовые структуры Беларуси и России. Также под санкции попал CEO и основатель «Синезиса» Александр Шатров

Под персональные санкции также попадают министр обороны Беларуси Виктор Хренин, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, а также белорусский бизнесмен Александр Зайцев.

Как сообщается, санкции подразумевают что вся собственность или права на собственность упомянутых физических и юридических лиц в зоне юрисдикции Соединенных Штатов блокируются, как и любые операции с ними резидентов США, в том числе любое предоставление средств, товаров и услуг, а также получение таковых от указанных в списке людей и организаций.