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Серьезное ДТП под Мозырем: погиб пассажир

25.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП под Мозырем: погиб пассажир

Серьезная авария произошла под Мозырем, погиб человек. Об этом сообщает МВД.

Трагедия произошла в четверг, 24 февраля, в районе восьми часов вечера. Сидевший за рулем «Фольксвагена» 38-летний водитель ехал по автодороге «Балажевичи-Осовец-Сколодин».

По предварительным данным, водитель выбрал неверную скорость на закруглении дороги, не учел погодные условия, отчего потерял управление машиной. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате 34-летний пассажир умер на месте от полученных травм, водителя доставили в больницу.

Фото: МВД

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Серьезная авария произошла под Мозырем, погиб человек. Об этом сообщает МВД. Трагедия произошла в четверг, 24 февраля, в районе восьми часов вечера. Сидевший за...
 
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