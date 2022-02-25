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Серьезное ДТП под Мозырем: погиб пассажир
Источник материала: ОНТ
Серьезная авария произошла под Мозырем, погиб человек. Об этом
Трагедия произошла в четверг, 24 февраля, в районе восьми часов вечера. Сидевший за рулем «Фольксвагена» 38-летний водитель ехал по автодороге «Балажевичи-Осовец-Сколодин».
По предварительным данным, водитель выбрал неверную скорость на закруглении дороги, не учел погодные условия, отчего потерял управление машиной. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
В результате 34-летний пассажир умер на месте от полученных травм, водителя доставили в больницу.
Фото: МВД
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Серьезная авария произошла под Мозырем, погиб человек. Об этом сообщает МВД. Трагедия произошла в четверг, 24 февраля, в районе восьми часов вечера. Сидевший за...
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