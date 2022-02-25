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Александр Маркевич: наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе, призывала и продолжает призывать к диалогу
Источник материала: ОНТ
Реакция Беларуси на происходящее вполне обоснованная, отмечают в экспертном сообществе. Наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе, призывала и продолжает призывать к диалогу, однако должна держать порох сухим и действовать с учетом угроз с западных направлений, а также соблюдать соглашения с союзниками. Об этом сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич.
Подробности - в видео.
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Александр Маркевич: наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе, призывала и продолжает призывать к диалогу
Реакция Беларуси на происходящее вполне обоснованная, отмечают в экспертном сообществе. Наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе,...
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