Александр Маркевич: наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе, призывала и продолжает призывать к диалогу

Источник материала: ОНТ

Реакция Беларуси на происходящее вполне обоснованная, отмечают в экспертном сообществе. Наша страна всегда была островком безопасности в европейском регионе, призывала и продолжает призывать к диалогу, однако должна держать порох сухим и действовать с учетом угроз с западных направлений, а также соблюдать соглашения с союзниками. Об этом сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич.

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