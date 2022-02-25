Зеленский сказал, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе Украины

Источник материала: ОНТ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится обсудить с Россией нейтральный статус Украины. Об этом говорится в обращении главы украинского государства, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Фото: depositphotos.com

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