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Зеленский сказал, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе Украины

25.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зеленский сказал, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится обсудить с Россией нейтральный статус Украины. Об этом говорится в обращении главы украинского государства, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Фото: depositphotos.com

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится обсудить с Россией нейтральный статус Украины. Об этом говорится в обращении главы украинского...
 
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