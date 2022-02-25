По данным Донецка и Луганска, в результате конфликта в Донбассе за 8 лет погибли 9000 человек

Источник материала: ОНТ

Демилитаризация и денационализации. Эти цели специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины. Проще говоря, принуждение к миру.

С момента объявления о самостоятельности Луганска и Донецка со стороны Киева зафиксировано множество преступлений. За 8 лет конфликта погибли 2600 мирных жителей. Еще не менее 5,5 тысяч получили ранения. С 2016 по 2020 год ОБСЕ зафиксировала 1400 жертв среди гражданского населения, в их числе 133 ребенка.

По данным Донецка и Луганска, в результате конфликта погибли 9000 человек. Разрушены тысячи объектов гражданской инфраструктуры. На территории Донецкой и Луганской республик найдены почти 150 братских могил с захоронения мирных жителей. На телах погибших – следы огнестрельных ранений. Пострадавшие от украинской агрессии подали на Киев 7,5 тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека.

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