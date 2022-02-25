Лимиты на покупку валюты, неработающие платежи: у каких карточек белорусских банков проблемы

Источник материала: Myfin

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БелВЭБ попал под санкции

Белорусский БелВЭБ на данный момент находится в проблемной зоне из-за санкций США к российскому ВЭБу. Банк вчера сообщал о проблемах в расчетах картами Visa и Mastercard в Беларуси, но сегодня банк объявил о частичном решении проблем. На данный момент доступны в штатном порядке расчеты по картам Visa, эмитированным БелВЭБ. Однако по-прежнему не работают оплаты по этим картам через интернет, в онлайн-магазинах и сервисе Apple Pay. Также карточки банка не будут работать за рубежом.

Напомним также, что банк объявил о прекращении кредитования физлиц и юрлиц (по отдельным сервисам), а также об остановке услуг торгового эквайринга.

РРБ-Банк и Технобанк меняют банк-спонсор

Эти два банка также заявили о проблемах с карточками Visa. Дело в том, что ограничения введены из-за санкции палтежной системы Visa в отношении банка — спонсора БелВЭБ. Поэтому пока по картам Visa обоих банков работают платежи только внутри Беларуси, кроме оплат онлайн-покупок и сервиса Apple Pay. В РРБ-Банке и Технобанке отметили, что уже ищут нового спонсора среди банков, не попавших под санкции.

Альфа-Банк завозит валюту в банкоматы

Банки никаких ограничений и лимитов не вводил, однако вчера приходило много сообщений от читателей, что банкоматы Альфы не выдают валюту. Как оказалось, просто не успевали загружать банкоматы. В Альфе пояснили, что никаких ограничений или лимитов по картам вводить не планируется, а логистические проблемы с заполнение банкоматов валютой уже решают.

Санкции в отношении российского Альфа-Банка на белорусском никак не отразились.

Приорбанк и проблемы с картами Visa

Вчера у Приорбанка были проблемы с доступом в мобильное приложение, которые в итоге решили. А сегодня возникли уже проблемы с платежами по картам Visa. Причем речь идет в том числе о платежах внутри Беларуси. В банке о проблемах знают и сообщают, что ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности платежей. Когда проблемы будут устранены пока не ясно.

МТБанк ввел лимиты на валютные операции

Вчера банк сообщил о вводе временного лимита на операции с валютой па карточкам банка. Так, пополнять валютные карточки банка белорусскими рублями можно не более чем на 1500 рублей в сутки. Такой же суммой ограничены все дейтсвия по картам банка, где происходит валютно-обменные операции. Это касается покупок в зарубежных онлайн-магазинах, использовании зарубежных сервисов (Apple, Google, Яндекс и пр), покупки и продажи валюты.

Беларусбанк вернул курсы валют

Вчера ряд обменников и банкоматов Беларусбанка не работали, а со страниц сайта исчезла информация о курсах валют. Сегодня эти проблемы устранили: курсы снова доступны, обменники и банкоматы пополнены деньгами и валютой. Об новых ограничениях в кол-центре банка ничего не знают. Оператор рассказла Myfin.by, что никаких новых ограничений в эти дни не вводилось, а будут ли новые неизвестно. Однако вероятность этого не исключила.

Под новые санкции США попали также Белинвестбанк и Банк Дабрабыт, однако информации о проблемах в расчетах по картам этих банков пока нет.

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