СМИ: банки в России повышают ставки из-за угроз закредитованности

Источник материала: Myfin

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В Совкомбанке повышение составило в среднем 2 п. п., стоимость отдельных ипотечных кредитов превысила 14—15% годовых, пишет «Коммерсант». Банк ДОМ.РФ с 25 февраля повышает ставки по ряду продуктов на 2,5 п. п. По данным одного из источников среди девелоперов, Московский Кредитный Банк приостановил выдачу ипотеки и по одобренным кредитам до изменения ценовых параметров продуктов. Но там заявили, что обслуживают клиентов в обычном режиме, без ограничений, а все ранее одобренные кредиты выдаются на согласованных условиях.

Решение повысить ипотечные ставки принято многими крупнейшими банками, диапазон в среднем по базовым ставкам составляет 13—14,5%, отметили источники. По их словам, кредитные организации делают «заградительные ставки», чтобы клиенты не совершали спонтанных покупок из-за паники в ожидании роста цен. Также банки пока не поняли, какие отрасли преимущественно пострадали. Некоторые финансовые организации объявили и о росте ставок на автокредиты. Так, РГС Банк в ближайшее время планирует пересмотр ценовых условий по тарифам в сторону их роста, сообщили в банке.

Банки ужесточают риск-политику: одобряться кредиты будут на меньший, чем раньше, лимит, пояснили источники. Как отметил один из них, в частности, выдачу автокредитов приостановил банк «Зенит». Другие участники рынка указывают, что выдачу потребкредитов приостановили в «Уралсибе», Московском Кредитном Банке, «Зените» и Локо-Банке. В «Зените» указали, что продолжают прием заявок.

В МФО указали, что круглосуточно мониторят ситуацию со спросом и пока значительных изменений там не фиксируют.

По оценке старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, риски в банковском секторе растут в связи с ростом неопределенности: таким образом банки берут премию за риск.