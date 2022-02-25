Устойчивый спрос в стране и за рубежом: Беларусь наращивает поставки продовольствия во все регионы мира

Источник материала: БелТА

Год назад на Всебелорусском народном собрании был поставлен целый ряд задач для АПК. Рост производства и экспорта, внедрение новых технологий, привлечение инвестиций, продовольственная безопасность, социальные вопросы - все эти направления актуальны в непростых современных условиях. Новый министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о рекордных поставках за рубеж, сотрудничестве с Китаем и мерах для повышения конкурентоспособности белорусского АПК.

Производство и экспорт

- Беларусь за последнее десятилетие достигла значимых результатов в наращивании производства сельхозпродукции. Чем порадовал 2021 год?

- 2021 год - первый год госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2021-2025 годы. Его, с одной стороны, можно охарактеризовать как непростой для белорусских аграриев - погода и внешние обстоятельства постоянно испытывали нас на прочность, но вместе с тем он оказался достаточно успешным. И этот успех - результат эффективной рабoты тружеников села и переработки.

2020 год был более благоприятным по погодно-климатическим условиям. Тогда мы получили высокие показатели производства основных сельскохозяйственных культур. А по заготовке травяных кормов - даже рекордные, потому смогли обеспечить полуторагодичный их запас. 2021 год, экстремальный по погодным условиям в период формирования урожая, не позволил аграриям в полной мере достигнуть показателей по некоторым культурам. При этом в целом результаты прошлого года выше средних за пятилетку. Намолочено 9 млн т зерна, включая колосовые, кукурузу и рапс. Заготовлен достаточный запас травяных кормов - более 9,3 млн т. Собран достойный урожай сахарной свеклы, льна, картофеля, овощей и плодов.

Весь 2021 год положительную динамику демонстрировало молочное и мясное скотоводство. В целом за прошедшую пятилетку производство молока в стране увеличено более чем на 13%, причем объемы растут ежегодно. В 2021 году в сельскохозяйственных организациях произведено почти 7,6 т молока - 101% к 2020 году. Средний удой на корову по стране в 2021 году вырос до 5412 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель составил 6569 кг. Шеститысячный уровень продуктивности превышен также в хозяйствах Гродненской и Минской областей. Введено в эксплуатацию 59 молочно-товарных ферм, 12 производственных объектов для выращивания и откорма крупного рогатого скота, 6 свиноводческих комплексов, закуплено более 7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

На 15,1% увеличилась выручка от реализации продукции, на 44,2% - прибыль. Прирост выручки и прибыли способствовали росту заработной платы работников сельского хозяйства. Сегодня ее уровень перешагнул тысячный рубеж. В среднем за год начислено Br1062, или 115,5% к 2020 году.

- Какую планку удалось взять по стоимостному объему экспорта? Какие рынки осваивают белорусские производители?

- Сегодня мы не только полностью обеспечиваем продовольственную безопасность страны, но и увеличиваем наш экспортный потенциал. Бренд "Сделано в Беларуси" получил заслуженное признание на мировых рынках. Нас знают как страну с производством натуральной качественной и вкусной продукции из отечественного сырья. Драйверы нашего экспорта - сыры и другая молочная продукция, заслуженным спросом также пользуется говядина, мясо птицы, колбасы, мясные консервы и другая переработанная продукция, набирает обороты экспорт продукции растениеводства, особенно свежих овощей и картофеля. И это закономерно: вопросы качества строго контролируются на государственном уровне.

За последнюю пятилетку экспорт продовольствия увеличился практически на 30%. В 2021 году поставлено на экспорт продовольствия на сумму $6,7 млрд - 117,3% к уровню 2020 года. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет. Белорусское продовольствие поставлялось в 109 стран мира. По сравнению с 2020 годом освоено 11 новых рынков: Камбоджа, Кувейт, Буркина-Фасо, Гамбия, Замбия, Конго, Антигуа, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Поставки выросли практически во все регионы. Экспорт в страны СНГ (включая Россию) вырос на 13%, в страны Европейского союза - на 43,7%, Азии и Океании - на 47,1%, Америки и Карибского региона - на 42,1%. Выросли экспортные поставки в отдельные страны Африки: Гану, Египет, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Ливию, Мавританию, Мали, Экваториальную Гвинею. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с 2020 годом увеличились на 45,1%. Вырос экспорт молока и молокопродуктов, говядины, колбасных изделий, рыбы и рыбной продукции, яиц, картофеля, рапсового масла.

Что касается наших дальнейших планов, то цели и задачи определены в стратегии развития экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2021-2025 годы. Мы продолжим повышать конкурентоспособность белорусской продукции на традиционных и новых зарубежных рынках, проводить диверсификацию товарного ассортимента, внедрять инновационные технологии в производство, переработку, хранение, развивать маркетинговое и логистическое продвижение.

Сотрудничество с Китаем

- Особое внимание наша страна уделяет развитию стратегического сотрудничества с КНР. Как чувствуют себя на этом рынке белорусские производители продуктов питания? Какие товары и в каких объемах поставляются?

- Китайский рынок традиционно является одним из основных направлений развития экспорта продовольствия для нашей страны. В Китай в 2021 году экспортировано продукции на сумму $366,1 млн (рост на 47,9% к 2020 году). При этом в 2016-м экспорт продовольственной продукции в Китай составлял $18,8 млн. Основную долю в формировании прироста экспорта занимают говядина в разделанном виде, сухое молоко и молочная сыворотка, шоколад и кондитерские изделия, цельномолочная и другая продукция. Кроме этого, увеличились поставки крахмала, фруктовых джемов и желе, продуктов переработки зерна (мучных кондитерских и макаронных изделий, хлопьев из зерновых), сливочного масла.

Результаты внешней торговли свидетельствуют о востребованности белорусской продовольственной продукции на китайском рынке и эффективности применяемых механизмов реализации продукции в Китай. За последнюю пятилетку нам совместно с белорусским посольством в КНР удалось аккредитовать на право поставок сельскохозяйственной продукции на китайский рынок 119 белорусских предприятий.

- Есть ли перспективы для дальнейшего роста?

- Китай - крупный потребитель многих видов продовольственных товаров. Согласно прогнозам международных организаций, эта тенденция сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для наших экспортеров это дополнительные возможности диверсифицировать товарные потоки экспорта. Стоит учесть импортную зависимость китайского рынка по многим продуктам питания, а также отработанную схему прохождения аккредитации на право экспорта. В связи со всем этим планируем ежегодно расширять ассортимент продукции и наращивать объемы поставок в этом направлении.

Планируем больше поставлять уже экспортируемой продукции. Помимо мясо-молочной группы, это сахар, растительные масла, изделия из рыбы и другие. Кроме этого, будем развивать экспорт продукции, которая может реализовываться в торговых сетях, чтобы сформировать устойчивый спрос на белорусские товары (сыры, йогурты, пакетированное молоко).

Продовольственная безопасность

- Как Беларусь обеспечивает продовольственную безопасность в условиях пандемии?

- Президент Беларуси четко обозначил государственную позицию: сельское хозяйство, наша продовольственная безопасность и независимость - важнейшие приоритеты для страны. В стране с 2010 года полностью решена проблема продовольственной безопасности. Сегодня наша страна имеет хороший потенциал в аграрной сфере. Мы не только полностью обеспечиваем продовольствием население, но и вышли на экспортно ориентированную экономику, готовы в больших объемах предложить избытки продовольствия к реализации за рубеж.

И смею заверить, что производимой продукции более чем достаточно. Беларусь лидирует в ЕАЭС по производству на душу населения мяса, молока. Например, на одного жителя страны производится мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Кыргызстан и Россию - более чем в 3 раза.

При имеющихся сырьевых ресурсах в целом по стране в 2021 году обеспечен темп роста производства продуктов питания на уровне 101,9% к 2020 году. Наибольший рост обеспечен в производстве мясной продукции, мукомольно-крупяной и молочной продукции.

- Какие меры принимаются для того, чтобы белорусские потребители и перерабатывающие предприятия не ощутили никаких изменений после введения продовольственного эмбарго?

- Как я уже говорил, потребность населения страны в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере за счет продукции отечественного производства. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года по основным группам товаров мясо-молочной промышленности обеспечен оптимистический уровень продовольственной независимости. Уровень самообеспечения страны увеличивается из года в год и составляет по мясу - 134,9%, молоку - 256%. Производство в Беларуси мяса на душу населения превышает на 38,4% его среднедушевое потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза.

Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, областным объединениям мясо-молочной промышленности поручено обеспечить реализацию продукции на внутренний рынок страны на уровне не ниже прошлого года. Организации-производители молочных и мясных товаров ориентированы на обеспечение приоритетной поставки производимой продукции на внутренний рынок. Сегодня удельный вес продажи отечественной продукции в розничном товарообороте составляет: мясо и мясные продукты - 99,7%, в том числе свинина - 99,99%, говядина - 99,2%, мясо птицы - 99,95%, пищевые субпродукты - 99,8%, консервы из мяса и субпродуктов - 95,3%, сыры - 91,7%, сливочное масло - 99,9%.

Молокоперерабатывающие организации системы Минсельхозпрода в 2021 году переработали 6,9 млн т молока (100,9% к 2020 году). На мясокомбинатах системы министерства за прошлый год переработано 547,1 тыс. т скота в живом весе (100,8%). Производимую продукцию отгружают согласно поданным заявкам по прямым договорам поставки.

Для обеспечения загрузки мощностей перерабатывающих организаций и максимального увеличения объемов производства колбасных изделий, готовых и консервированных изделий из мяса организована и проводится работа по привлечению сырья из-за пределов страны, в том числе в рамках выделенных решением Коллегии ЕЭК тарифных квот. Принимаемые меры позволяют обеспечить потребность внутреннего рынка в мясной и молочной продукции в полном объеме и в достаточном ассортименте в соответствии с заявками торгующих организаций.

Технологии

- В резолюции ВНС обозначены такие задачи, как повышение конкурентоспособности АПК через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизацию. Чего удалось достичь в этих направлениях?

- Минсельхозпрод проводит информатизацию сельского хозяйства в соответствии с госпрограммой "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Совместно с Национальным центром электронных услуг и Россельхознадзором тестируется информационное взаимодействие автоматизированной информационной системы "БЕЛФИТО", обеспечивающей единый с Россией механизм оформления и сбора информации по фитосанитарным сертификатам и актам карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Создана национальная автоматизированная информационная система по формированию, ведению и использованию единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территориях государств - членов ЕАЭС, а также государственная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения ГИС "AITS", в дополнение к которой разработаны функциональные комплексы: "AITS-Прослеживаемость" и "AITS-Ветбезопасность".

С 2021 года начата активная работа по пресечению использования незаконных схем перемещения белорусской продукции через территорию России. Путем формирования в автоматическом режиме транзитных уведомлений с использованием "AITS-Ветбезопасность" на межгосударственном уровне реализован пилотный проект по обеспечению учета и контроля перемещения подконтрольных товаров белорусского производства из Беларуси в адрес получателей стран ЕАЭС. В настоящее время ведется активная работа по интеграции информационных систем с Казахстаном, Азербайджаном и КНР.

Кроме этого, на сайте Минсельхозпрода размещены информационные поисковые системы "Техсервис" и "Ветснаб", позволяющие аграриям облегчить поиск запасных частей к сельскохозяйственной технике и ветеринарных препаратов, предлагаемых предприятиями-изготовителями и их дилерами. В 2021 году разработана концепция цифровой платформы "Точное земледелие", целью создания которой является информационное сопровождение, планирование и ведение хозяйственной деятельности на основе оперативного управления технологическими процессами в растениеводстве. Работа по информатизации аграрной отрасли продолжается.

- Какие еще новые технологии планируется внедрять в АПК?

- В последние годы все чаще поднимается вопрос использования технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий. В Беларуси внедряются элементы системы точного земледелия (системы параллельного вождения, GPS-навигации, системы учета расхода топлива). В 2021 году весенний сев яровых зерновых и зернобобовых культур с использованием элементов системы точного земледелия проведен на 16% площади, сев озимых зерновых на зерно - на 10%.

Минсельхозпрод в декабре 2021 года провел совещание на тему "Точные технологии в сельском хозяйстве". Рассмотрено формирование комплексного проекта будущего "Точное земледелие". Обсуждались вопросы разработки и внедрения таких технологий в агропромышленном комплексе. В совещании приняли участие руководители и представители ГКНТ, Минсвязи, НАН Беларуси, Минпрома, Минприроды, Госкомимущества и других заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных организаций страны.

Инвестиции

- Еще одна немаловажная тема - инвестиции. Как с этим обстоят дела в АПК?

- Особенностью госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы является оказание нового вида государственной поддержки - предоставление бюджетных трансфертов на возмещение части капитальных затрат по инвестиционным проектам. Это будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, так как только по факту выполнения этих мероприятий им будет оказана поддержка.

Бюджетные трансферты будут предоставляться в два этапа: по факту ввода объекта инвестиций в эксплуатацию в полном объеме - 15% от стоимости капитальных затрат без учета НДС по инвестиционному проекту, по факту выхода объекта инвестиций на полную проектную мощность - 10%. На данный вид господдержки могут претендовать субъекты, реализующие инвестиционные проекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм, а также из числа отнесенных к перспективным и значимым инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе.

В 2021 году на финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе были направлены льготные кредиты в соответствии с госпрограммой "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. На конкурсной основе проводится строительство молочно-товарных ферм. Победители конкурсного отбора, проводимого Банком развития, претендуют на получение государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости основных средств, принимаемых в эксплуатацию. В прошлом году начато строительство 11 таких объектов, из них завершено строительство одной молочно-товарной фермы с получением бюджетного трансферта по первому этапу. В 2022 году планируется начать строительство по еще 14 инвестиционным проектам, которые победили в конкурсе 2021 года.

Также не могу не отметить масштабный инвестиционный проект, который реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это первое в Беларуси агропромышленное производство полного цикла. Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству лизина, заводов по производству треонина и триптофана, заводов по производству комбикормов, комплекса зернохранилищ, автокомбината, административно-бытового комплекса, научно-исследовательской лаборатории, электрической подстанции, паротурбинной установки, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Сегодня завершаются строительные работы по объектам агропромышленного производства, благоустройство, осуществляется монтаж и прокрутка технологического оборудования. По объектам аминокислотного производства строительные работы находятся в активной фазе, 90% общестроительных работ завершено, параллельно монтируется технологическое оборудование.

Условия труда

- Всегда актуальны и социальные вопросы, в том числе обеспечение комфортных и безопасных условий на рабочем месте и достойной оплаты труда. Как обстоят дела в аграрной отрасли?

- Главное, что позволяет агропромышленному комплексу эффективно развиваться, - это специалисты, работающие в отрасли, их преданность своему делу, знания, профессионализм и целеустремленность. Для повышения престижа труда и мотивации проживания в сельской местности на государственном уровне уже многое сделано. Созданы агрогородки - сельские населенные пункты с развитой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Также действует ряд нормативных правовых актов, направленных на закрепление кадров на селе. Это указы главы государства и постановления правительства по вопросам оплаты труда, предоставления льготных кредитов молодым специалистам на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, отсрочки от призыва на срочную военную службу на период работы на территории радиоактивного загрязнения и службу в резерве, улучшения обеспечения жильем и многое другое.

Кроме того, тарифным соглашением между Минсельхозпродом, Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и республиканским агропромышленным союзом "БелАПС" предусмотрены дополнительные меры, направленные на закрепление кадров. В их числе выделение сельскохозяйственными организациями средств в целях компенсации затрат на наем жилых помещений. Также среди этих мер предоставление молодым семьям из средств организации займов, ссуд на строительство или приобретение жилья, покупку предметов длительного пользования для домашнего обихода, на обучение на платной основе по специальностям, в которых нуждается организация.

На постоянной основе ведется работа по обеспечению комфортных и безопасных условий труда. Это позволяет сохранить самое главное - жизнь и здоровье работников. В первую очередь за счет должного уровня знаний в вопросах охраны труда для всех без исключения. Параллельно ведется работа по поддержанию оборудования в исправном состоянии, обеспечению работников необходимым количеством средств индивидуальной и коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения.

Для предупреждения производственного травматизма ежегодно проводятся месячники безопасности: в марте (в период проведения весенних полевых работ), в мае (при заготовке кормов) и в июле (во время уборочных работ). Руководители и специалисты организаций АПК проходят переподготовку и повышение квалификации, в программы обучения включаются вопросы охраны труда, трудового законодательства, пожарной и промышленной безопасности. Минсельхозпрод проводит обучающие семинары, организован республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

БЕЛТА.-0-