﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва заявила об усилении таможенного контроля на границе с Беларусью

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Литва заявила об усилении таможенного контроля на границе с Беларусью

Литовская таможня усилила контроль над товарами, которые ввозятся грузовым транспортом из Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Заявление от литовской стороны поступило 24 февраля. Усиление таможенного контроля может привести к замедлению оформления большегрузов на въезд.

В ведомстве отметили, что за последний день в Литву было пропущено 67% грузовиков от пропускной способности. Больше всего фур скопилось в направлении Шальчининкая (Бенякони).

Таможенные службы Польши пропустили только 59% фур от установленной нормы, больше всего грузовиков собралось перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи).

Проезд через пункты пропуска Латвии – без задержек, отметили в ГПК. 

Напомним, с четверга 24 февраля на неопределенный срок приостановлен пропуск транспорта и физлиц во всех пунктах пропуска Украины на границе с Беларусью.

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовская таможня усилила контроль над товарами, которые ввозятся грузовым транспортом из Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Заявление от литовской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Устойчивый спрос в стране и за рубежом: Беларусь наращивает поставки продовольствия во все регионы мира
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by