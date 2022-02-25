Литва заявила об усилении таможенного контроля на границе с Беларусью

Источник материала: ОНТ

Литовская таможня усилила контроль над товарами, которые ввозятся грузовым транспортом из Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Заявление от литовской стороны поступило 24 февраля. Усиление таможенного контроля может привести к замедлению оформления большегрузов на въезд.

В ведомстве отметили, что за последний день в Литву было пропущено 67% грузовиков от пропускной способности. Больше всего фур скопилось в направлении Шальчининкая (Бенякони).

Таможенные службы Польши пропустили только 59% фур от установленной нормы, больше всего грузовиков собралось перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи).

Проезд через пункты пропуска Латвии – без задержек, отметили в ГПК.

Напомним, с четверга 24 февраля на неопределенный срок приостановлен пропуск транспорта и физлиц во всех пунктах пропуска Украины на границе с Беларусью.

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