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Лукашенко: хотите доллар – пожалуйста, но потеряете больше, чем на белорусском рубле
Источник материала: ОНТ
Валюты в белорусских банках хватает, однако доллар подвержен инфляции, поэтому гражданам выгоднее хранить свои деньги в белорусской валюте. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского научно-практического центра хирургии. Об этом
Глава белорусского государства заметил: американский доллар «охвачен огромной инфляцией», так как США во время пандемии включили печатаный станок. А так как люди не работали и изолировались дома, это привело к инфляции.
Фото: БЕЛТА
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Валюты в белорусских банках хватает, однако доллар подвержен инфляции, поэтому гражданам выгоднее хранить свои деньги в белорусской валюте. Об этом сообщил...
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