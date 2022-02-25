Лукашенко: хотите доллар – пожалуйста, но потеряете больше, чем на белорусском рубле

Источник материала: ОНТ

Валюты в белорусских банках хватает, однако доллар подвержен инфляции, поэтому гражданам выгоднее хранить свои деньги в белорусской валюте. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского научно-практического центра хирургии. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства заметил: американский доллар «охвачен огромной инфляцией», так как США во время пандемии включили печатаный станок. А так как люди не работали и изолировались дома, это привело к инфляции.

Фото: БЕЛТА

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