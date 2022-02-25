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Арина Соболенко завершила выступление на престижном турнире в Дохе

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко завершила выступление на престижном турнире в Дохе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на престижном турнире в Дохе. 

В четвертьфинале вторая ракетка планеты проиграла в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек со счетом 2:6, 3:6. Матч продолжался один час и 15 минут. Ранее выступление в Катаре завершила Александра Саснович. А Виктория Азаренко снялась из-за травмы. Призовой фонд турнира составляет $2,3 млн.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на престижном турнире в Дохе.  В четвертьфинале вторая ракетка планеты проиграла в двух сетах...
 
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