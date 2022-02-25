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Белорус Егор Шарангович в матче чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить «Питсбург»
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий Егор Шарангович в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Питсбург».
Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу гостей. Егор Шарангович провел на льду чуть более 14 минут и отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне белорусский хоккеист отличился уже 11 раз. Следующий матч «Нью-Джерси» также проведет на выезде: сегодня ночью против «Чикаго».
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Белорусский нападающий Егор Шарангович в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Питсбург». Поединок завершился со...
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