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Белорус Егор Шарангович в матче чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить «Питсбург»

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Егор Шарангович в матче чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить «Питсбург»

Белорусский нападающий Егор Шарангович в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Питсбург».

Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу гостей. Егор Шарангович провел на льду чуть более 14 минут и отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне белорусский хоккеист отличился уже 11 раз. Следующий матч «Нью-Джерси» также проведет на выезде: сегодня ночью против «Чикаго».

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Белорусский нападающий Егор Шарангович в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Питсбург». Поединок завершился со...
 
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