Гандбольный клуб «Мешков Брест» проиграл венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов и утратил шансы на выход в плей-офф турнира.

Брестчане проиграли со счетом 26:28. Самым результативным игроком в составе БГК стал Стеван Сретенович, который отличился семь раз. За два тура до конца группового раунда наша команда замыкает турнирную таблицу группы «А». У подопечных Дани Гордо всего 4 очка. 2 марта «Мешков Брест» сыграет дома с северомакедонским «Вардаром», а 10 числа – на выезде с немецким «Килем».

Подписывайтесь на нас в Telegram