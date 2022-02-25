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Гандбольный клуб «Мешков Брест» проиграл венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» проиграл венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов

Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов и утратил шансы на выход в плей-офф турнира.

Брестчане проиграли со счетом 26:28. Самым результативным игроком в составе БГК стал Стеван Сретенович, который отличился семь раз. За два тура до конца группового раунда наша команда замыкает турнирную таблицу группы «А». У подопечных Дани Гордо всего 4 очка. 2 марта «Мешков Брест» сыграет дома с северомакедонским «Вардаром», а 10 числа – на выезде с немецким «Килем».

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Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил венгерскому «Пику» в выездном матче Лиги чемпионов и утратил шансы на выход в плей-офф турнира. Брестчане проиграли со...
 
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