Минская «Юность» досрочно выиграла чемпионат Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею определился победитель регулярного сезона. За тур до окончания первенства первое место обеспечила себе минская «Юность».

Столичная команда на выезде уверенно победила своего главного конкурента – жлобинский «Металлург» (3:0). В турнирной таблице клубы разделяют уже 6 очков. Завершится регулярный чемпионат в субботу, а в воскресенье стартует квалификационный турнир за право сыграть в плей-офф среди команд, занявших места с 7-го по 10-е. Розыгрыш Кубка Президента начнется 8 марта.

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