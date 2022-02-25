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Минская «Юность» досрочно выиграла чемпионат Беларуси по хоккею

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» досрочно выиграла чемпионат Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею определился победитель регулярного сезона. За тур до окончания первенства первое место обеспечила себе минская «Юность». 

Столичная команда на выезде уверенно победила своего главного конкурента – жлобинский «Металлург» (3:0). В турнирной таблице клубы разделяют уже 6 очков. Завершится регулярный чемпионат в субботу, а в воскресенье стартует квалификационный турнир за право сыграть в плей-офф среди команд, занявших места с 7-го по 10-е. Розыгрыш Кубка Президента начнется 8 марта. 

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В чемпионате Беларуси по хоккею определился победитель регулярного сезона. За тур до окончания первенства первое место обеспечила себе минская «Юность». ...
 
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