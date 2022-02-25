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Политик из Нидерландов: в ситуации в Украине виноваты США и их партнеры по НАТО
Источник материала: ОНТ
В ситуации в Украине виноват Запад. С таким заявлением выступил политик из Нидерландов, лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.
В Европе все больше голосов раздается в поддержку прекращения конфликта в Донбассе и невтягивания в него новых государств. В Нидерландах отмечают, что не хотят войны, к которой не имеют никакого отношения. А ответственность за нынешний кризис должны взять на себя США и их партнеры по НАТО, которые целенаправленно, но напрасно, делают врагом Россию. Также «демократы» из Нидерландов призывают европейских политиков открыто признать – никто из них реально не видит будущее Украины в Евросоюзе.
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В ситуации в Украине виноват Запад. С таким заявлением выступил политик из Нидерландов, лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. В Европе все больше...
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