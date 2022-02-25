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Зеленский: Украина осталась одна, мощнейшие силы мира наблюдают издалека

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зеленский: Украина осталась одна, мощнейшие силы мира наблюдают издалека

Не дождались реальной поддержки от союзников. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что его страна осталась одна, а мировые державы предпочитают наблюдать за конфликтом со стороны.


Прозрение слегка запоздалое. Единственное, чем страны НАТО охотно готовы помочь Украине – поставками оружия.  По словам Зеленского,  союзники не собираются воевать против России,  отказываются поддерживать Украину финансово и боятся вводить реальные санкции против Москвы в ущерб себе.  

Владимир Зеленский, президент Украины: «Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим и видим, что этого недостаточно».

Воинственная риторика, но между слов – сигнал начать переговоры об урегулировании конфликта. Владимир Зеленский подчеркнул необходимость вести диалог с Россией, а также готовность обсуждать нейтральный статус Украины.

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Не дождались реальной поддержки от союзников. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что его страна осталась одна, а мировые...
 
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