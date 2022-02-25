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Зеленский: Украина осталась одна, мощнейшие силы мира наблюдают издалека
Источник материала: ОНТ
Не дождались реальной поддержки от союзников. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что его страна осталась одна, а мировые державы предпочитают наблюдать за конфликтом со стороны.
Прозрение слегка запоздалое. Единственное, чем страны НАТО охотно готовы помочь Украине – поставками оружия. По словам Зеленского, союзники не собираются воевать против России, отказываются поддерживать Украину финансово и боятся вводить реальные санкции против Москвы в ущерб себе.
Воинственная риторика, но между слов – сигнал начать переговоры об урегулировании конфликта. Владимир Зеленский подчеркнул необходимость вести диалог с Россией, а также готовность обсуждать нейтральный статус Украины.
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Не дождались реальной поддержки от союзников. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что его страна осталась одна, а мировые...
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