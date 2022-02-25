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Ямалец заживо сжег сестру. Суд огласил приговор

25.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ямалец заживо сжег сестру. Суд огласил приговор

В России суд признал жителя Пуровского района виновным в убийстве с особой жестокостью 19-летней сестры. Об этом сообщает «Ямал Медиа» со ссылкой на в пресс-службу управления СК России по ЯНАО.

Тело молодой девушки было найдено во дворе одного из домов Тарко-Сале утром 18 апреля 2020 года. Специалисты установили, что девушка скончалась от ожогового шока. Ее брата задержали, хотя сначала он отрицал свою причастность к ее смерти.

В ходе следственных действий выяснилось, что незадолго до трагедии погибшая поссорилась с братом во время застолья, из-за чего мужчина облил девушку бензином и поджег. После этого брат сам вызвал полицейских и сказал им, что нашел обнаружил сестру без признаков жизни. Когда требуемые улики были найдены, фигурант сознался в содеянном. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Фото: pixabay

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В России суд признал жителя Пуровского района виновным в убийстве с особой жестокостью 19-летней сестры. Об этом сообщает «Ямал Медиа» со ссылкой на в пресс-службу...
 
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