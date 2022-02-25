Цены на новостройки в России могут вырасти. Как отреагировал российский рынок жилья на события в Украине

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Andrei Zverev

Прогнозы экспертов по жилой недвижимости до начала событий в Украине говорили о том, что рост цен на первичном рынке России снизится до уровня инфляции. Однако после реакции российской экономики на боевые действия в Украине и введение санкций против России они предсказывают непродолжительный взрывной рост спроса. Хотя, как отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, он будет не таким масштабным, как во время предыдущих кризисов.

Цены также ожидаемо вырастут, причем стоимость жилья уже не опустится до докризисных значений, даже несмотря на потерю интереса к покупке со стороны потребителей. Как отмечает директор департамента новостроек «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков, рост цен будет подстегиваться еще и тем, что за неизбежным повышением российским Центробанком ключевой ставки последует удорожание ипотеки.

Где именно находится недвижимость, которая будет во время текущего кризиса самой ходовой? Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин считает, что особый интерес для российских покупателей будет представлять жилье в Москве, Подмосковье и отдельных районах Черноземья. При этом старший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев прогнозирует рост цен на жилую недвижимость на «первичке» в Московской области до 15%.

С началом нынешнего кризиса на российской «вторичке» стремительно стали исчезать предложения и отменяться планируемые сделки, а цены на те, что остались в силе, стремительно растут или переводятся из рублей в иностранную валюту.

С началом нынешнего кризиса на российской «вторичке» стремительно стали исчезать предложения и отменяться планируемые сделки, а цены на те, что остались в силе, стремительно растут или переводятся из рублей в иностранную валюту.

– Продавцы с начала недели просят снять объекты с продажи, поднять цену или указать ее в долларах. Все словно с ума сошли, – приводит Forbes слова представителя крупного российского агентства недвижимости.

В кризисные моменты участники рынка могут войти в режим ожидания, причем среди продавцов и покупателей доля таких может составить пятую часть – такого мнения придерживается директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Стоит отметить, что по нынешнему российскому законодательству ставки в договорах с розничными заемщиками нельзя менять в одностороннем порядке. Однако по мнению директора финансовой компании Online-Ipoteka Ивана Веденисова, изменение существующих правил могут в ближайшем будущем лоббировать финансовые организации.

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