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Сотрудница банка в Шумилино крала деньги со счетов и оформляла кредиты на клиентов без их ведома

25.02.2022 13:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница банка крала деньги со счетов и оформляла кредиты на клиентов без их ведома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2021-го 31-летняя сотрудница банка в Шумилино, имея доступ к базе данных клиентов банка, переводила с их счетов деньги на свою платежную банковскую карту, оформляла на них кредиты, по которым сама получала деньги. Всего женщине удалось похитить почти Br60 тыс., которые она потратила на онлайн-ставки на спорт и погашение кредитов. Установлено, что подозреваемая пыталась похитить еще более Br37 тыс., но не получилось: банк отклонил заявки на кредиты.

Установлено 11 потерпевших.

На допросе подозреваемая пояснила, как подбирала людей для оформления кредитов, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Среди критериев - отсутствие СМС-информирования и личного кабинета в интернет-банкинге, не пенсионный возраст, зачисление зарплаты на карту. В некоторых случаях для оформления кредитов женщина меняла номер телефона клиента на свой.

Изъяты записи камер видеонаблюдения в банкоматах и инфокиосках, запрошена информация из банка. У женщины изъят мобильный телефон, с помощью которого она совершала преступление. По нему назначена экспертиза радиоэлектронных устройств, которая поручена УГКСЭ по Витебской области.

Возбуждено уголовное дело за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере. Она возместила ущерб полностью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2021-го 31-летняя сотрудница банка в Шумилино, имея доступ к базе данных клиентов банка, переводила с их счетов деньги...
 
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