Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники украли с карты минчанина более Br8 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

62-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись работником банка. Под предлогом защиты денег на карте попросил назвать ее реквизиты и коды из СМС. Минчанин продиктовал нужные цифры, после чего с его счета исчезли все накопления - около Br3 тыс. Затем снова раздался звонок с просьбой уточнить, пользуется ли мужчина картами других банков. Получив подтверждение, аферист таким же способом похитил Br5,5 тыс.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем модификации компьютерной информации.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, МВД рекомендует подключить услугу СМС-оповещения о движениях средств на банковской карте, никому не передавать ее реквизиты и коды из СМС, не отвечать на звонки с незнакомых номеров иностранных операторов.-0-