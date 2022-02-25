|
Доллар упал курс валют на 25 февраля 2022
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.77 рублей, курс продажи доллара 2.9 – 2.999. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 3.1 рублей, купить – 3.24 – 3.5.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.7597, курс евро 3.0873, курс российского рубля (100 RUB)...
|
Архив (Разное)