Доллар упал курс валют на 25 февраля 2022

Источник материала: Myfin



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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.038 рубля до 2.7597, что составило 1.36%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.141 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0502 (1.6%), на 25 февраля 2022 курс составил 3.0873. По итогам месяца евро вырос на 0.1298 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0587 рублей (1.81%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0364 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 114 713 000 23 747 200 98 023 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.77 рублей, курс продажи доллара 2.9 – 2.999. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 3.1 рублей, купить – 3.24 – 3.5.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =88 (стоимость 1 доллара равна 88 российских рублей),

=88 (стоимость 1 доллара равна 88 российских рублей), EUR/USD =1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар),

=1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар), EUR/RUB =98 (98 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.